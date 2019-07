El final soñado del obrero del fútbol San Julián celebra con sus compañeros el gol del histórico ascenso de La Nucía. / la nucía San Julián se retira a los cuarenta años marcando el gol del ascenso de La Nucía | El mediocentro hace un llamamiento para pedir oportunidades a los canteranos: «El caso más claro es el de Carlos Soler hace dos temporadas» JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Martes, 2 julio 2019, 00:58

Si hay algo que comparten todos los niños que sueñan con ser futbolistas es el deseo de marcar un gol decisivo. Hacerlo la última vez que golpeas un balón como profesional es un sueño fuera de concurso... o no. Luis San Julián (Valencia, 1979) tocó el domingo el cielo en el Camilo Cano de La Nucía cuando marcó, en el minuto 93, el gol que certificó el ascenso del equipo de la Marina Baja por primera vez en su historia a Segunda B. Tras su disparo, que subió el 2-1 frente al Linares, se acabó el partido y su carrera. «Es un final de película de Hollywood», confiesa a LAS PROVINCIAS aún sin asimilar, y con sueño acumulado, lo que ocurrió en sus últimos segundos como profesional. Con 40 años y más de dos décadas en los campos de Segunda B: «Ni imaginándolo te sale algo mejor que colgar las botas metiendo un gol que da un ascenso. Pasó tan rápido que fue una descarga de emociones».

Ahora, se convertirá en el padre de Sergi San Julián, que cumple diez años este mes y que también juega de mediocentro en el Atlético Amistad de Valencia. ¿Aún le da vueltas a la retirada? «A todas horas tengo ese pensamiento pero es una decisión que está meditada y tomada y no hay marcha atrás. Me encantaría seguir algún año más pero llegó el final. La familia al final es importante para tomar la decisión porque aunque jugara en un equipo de Tercera las rutinas eran las de un equipo de Segunda B, entrenando cinco días a la semana y algunos sábados».

Si algo repiten todos los futbolistas que cuelgan las botas es la ansiedad por recuperar una 'vida normal': «Lo único que quiero ahora es tener un verano atípico de futbolista, con vacaciones en julio y agosto y disfrutar de la familia. Cuando pase ya veré lo que haré. Tengo algún proyecto en mente y ya decidiré».

«Hay demasiados equipos en Segunda B y es la gran olvidada, desde la quiniela a los derechos televisivos»

La historia de San Julián, que debutó en 1998 en Segunda B con el Mestalla, es la de cientos de obreros del fútbol que hacen de su pasión un trabajo. «Hay muchos jugadores que no tienen la suerte de jugar en el fútbol profesional pero hacen carreras muy dignas en Segunda B, que es una categoría dura y muy competitiva», sentencia antes de esbozar una sonrisa a la hora de definir su vida deportiva: «He tenido una carrera larga y ha sido un placer la trayectoria que he tenido».

Mestalla, Hércules, Algeciras, Terrassa, Racing de Ferrol, Gandía, Olímpic o Huracán han sido algunos de sus destinos en Segunda B. Un bagaje extenso que le permite hacer una valoración de lo que es la categoría: «Hay demasiados equipos en Segunda B. Yo haría una liga con menos equipos y que fuera más fuerte. Un sistema como en Inglaterra donde su tercera división, la League One, no tiene grupos. Aquí en España, por ejemplo, a los filiales los pondría en una competición aparte. La Segunda B es la gran olvidada, desde la quiniela a los derechos televisivos, pero es verdad que gracias a la ayuda de colectivos como la AFE está repuntando».

Tan marcado le ha dejado el tanto del ascenso histórico de La Nucia que no tiene «ninguna duda» de elegir el gol como el mejor momento de su carrera: «He tenido otros muy buenos, he ascendido con el Gandía y el Mestalla y hecho la pretemporada con el primer equipo del Valencia pero la sensación de meter ese gol con La Nucía es el momento más mágico que he vivido en el fútbol».

La historia de San Julián es la de tantos otros jugadores de filiales que no tienen la oportunidad de dar el salto al primer equipo. En 'su' Mestalla otros compañeros como Pedro López, David Navarro o Gavilán sí que lo lograron: «Coincidimos con los años dorados del Valencia, de las finales de la Champions, las dos Ligas y la UEFA, y eso creo que a nosotros nos perjudicó». Curiosamente, a las plantillas del Mestalla les abre más las puertas un mal momento del primer equipo: «El caso más claro es el de Carlos Soler hace dos temporadas. Cuando peor estaba el Valencia subió al primer equipo, explotó y ahí se ha quedado. Los filiales están para formar jugadores para el primer equipo. Es verdad que dar el salto de dos categorías es complicado pero se demuestra que si vas dando oportunidades a esos jugadores demuestran que son válidos para jugar en Primera».

Una de las épocas, junto a la de Gandía, que guarda con más cariño es la del Huracán. Ahí conoció a Jaume Doménech. «Desde que llegó tuvo una actitud espectacular. Lo veías entrenar y parecía que era el portero titular», destaca para apuntar la clave del Almenara: «Nunca tuvo un mal gesto y era el primero en animar cuando no jugaba». Ahora Luis, el papá de Sergi, verá el fútbol al otro lado de la valla.