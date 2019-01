La falta de acuerdo acerca al Ontinyent CF a la liquidación

ontinyent. La afición del Ontinyent CF sabrá al mediodía de hoy cuál va a ser el futuro inmediato del club. Pero las perspectivas no son nada halagüeñas. Inmerso en un concurso de acreedores y con los jugadores casi tres meses sin cobrar, la sede del conjunto que milita en el grupo tercero de Segunda B albergará un encuentro entre el administrador concursal, la directiva, representantes del grupo inversor Élite Sports y miembros del Ayuntamiento con la liquidación más cerca en el horizonte.

Desde el club señalaron que habían alcanzado un acuerdo con Élite Sports para que el grupo encabezado por Rodney Meaker volviera al club. «Veían viabilidad en el club y anoche (por la noche del lunes) nos citamos para seguir hablando ayer, pero ya no recibimos respuesta y nos citamos para la reunión de mañana (por hoy)», comentó Luis Ortiz, presidente del club.

Por su parte, desde Élite Sports destacaron que han realizado un «grandísimo esfuerzo» con la inyección de un millón de euros. Agregaron que no pudieron comprar acciones del club y responsabilizaron al grupo argentino Same de la situación de la entidad. «Nosotros no tenemos intención de ahogar al club, estamos dispuestos a firmar un convenio de acreedores a 25 años. Ahora hace falta que alguien venga y financie al club a corto plazo», señalaron. Cifraron en alrededor de medio millón la cantidad necesaria para acabar la temporada.

El primero en hacerse eco del posible desenlace del club en la tarde de ayer fue el capitán del equipo. Juanan publicaba en Twitter que Élite Sports decidía retirarse de la negociación y que «el Ontinyent CF ha llegado a su fin».