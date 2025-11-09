Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Lazo negro en un campo de fútbol, en imagen de archivo. Carlos Moret

Un espectador muere en las gradas del partido Ceuta-Almería

El aficionado, excomisario del Puerto de Ceuta ya jubilado, ha sufrido una parada cardiorrespiratoria

EP

Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:29

El encuentro entre la AD Ceuta y la UD Almería, correspondiente a LaLiga Hypermotion, ha sido suspendido este domingo durante el descanso tras el fallecimiento de un aficionado en el estadio Alfonso Murube.

El seguidor, conocido en la ciudad como Manolo Carreto, excomisario del Puerto de Ceuta ya jubilado, ha sufrido una parada cardiorrespiratoria en la grada y ha fallecido pese a la rápida intervención de los servicios sanitarios.

El triste incidente se ha producido en torno al minuto 17 de partido, momento en el que el árbitro ha detenido el juego para permitir la asistencia de Cruz Roja, que ha tratado de reanimar al afectado durante varios minutos. Agentes de la Policía Nacional han colaborado despejando la zona para facilitar el trabajo sanitario.

Tras el descanso, y una vez confirmado el fallecimiento, los equipos contrincantes han decidido no reanudar el choque. La fecha para su continuación queda pendiente de determinación por parte de LaLiga. Los espectadores han abandonado las gradas de forma ordenada tras ser informados oficialmente de la suspensión. La AD Ceuta y la UD Almería han expresado sus condolencias a la familia a través de sus cuentas en la red social 'X'.

