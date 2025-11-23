El Espanyol - Sevilla se emite gratis por televisión: horario, fecha, cómo y dónde ver online y en vivo el partido en abierto de La Liga EA Sports Ambos clubes se ven las caras en plena lucha por los puestos europeos

Mario Lahoz Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:07

La Liga EA Sports vuelve a las andadas tras este último parón de selecciones de 2025. El Real Madrid buscará reponerse del pinchazo en Vallecas en su viaje al Martínez Valero para enfrentarse al Elche, mientras que el FC Barcelona intentará ponerle presión con una victoria ante el Athletic Club, en una jornada marcada por el derbi valenciano entre Valencia CF y Levante UD.

En el partido en abierto de la jornada 12, Elche y Real Sociedad firmaron un empate a uno. Los donostiarras firmaron las tablas desde la pena máxima en los instantes finales del encuentro. Para esta semana, DAZN ofrece en exclusiva el choque entre Espanyol y Sevilla.

El conjunto de Manolo González atraviesa su peor racha de resultados con dos derrotas en los últimos dos encuentros. Aun así, los pericos están situados en la 6ª posición de la tabla tras un buen arranque de temporada. Por su parte, el Sevilla FC se reencontró consigo mismo ante el Osasuna y consiguió la victoria por la mínima tras tres jornadas consecutivas sin sumar de tres.

El Espanyol tiene la trascendental baja de Javi Puado, lesionado hasta mediados de diciembre. El Sevilla pierde a tres centrales por lesión, Azpilicueta, Marcao y Nianzou. Además, Carmona se perderá la cita por aucmulación de tarjetas.

Horario y dónde ver el partido en abierto por TV

El RCD Espanyol recibe al Sevilla este lunes 24 de noviembre en el partido correspondiente a la jornada 13 de La Liga. El choque se disputará en el RCDE Stadium a las 21:00 horas. Puedes seguir el partido en directo a través de DAZN que ofrece la emisión del partido de manera totalmente gratuita si necesidad de abonarse a ningún plan de suscripción. .

Cómo ver el partido gratis en DAZN

Para ver el partido gratuito de la jornada no es necesario pagar ningún plan de suscripción de DAZN. La plataforma cuenta con una modalidad gratuita en la que ofrece una selección de eventos en directo, resúmenes, documentales y programas semanales sobre las diferentes disciplinas deportivas que tiene en su catálogo. Para disfrutar de estos contenidos, basta con crearse una cuenta en DAZN.

- Descarga la aplicación de DAZN en tu tableta, móvil o Smart TV.

- Pulsa en 'Iniciar sesión'.

- Regístrate con un correo electrónico y una contraseña

