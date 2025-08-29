Uno de los equipos con más afición de LaLiga tendrá en abierto su partido esta jornada: cómo y dónde ver gratis Dazn emite sin coste un encuentro cada semana

LaLiga arranca este viernes una nueva jornada, la tercera, con la que se llegará una vez finalice al habitual parón de selecciones de septiembre que dejará a los aficionados sin fútbol de clubes durante dos semanas. Elche y Levante son los encargados de abrirla, en un día que también jugarán Valencia y Getafe en Mestalla.

Será una jornada en la que el sábado el Atlético de Madrid visitará Mendizorroza en busca de su primera victoria, después de haber perdido en su debut ante el Espanyol y empatado la semana pasada en el Metropolitano frente al Elche.

Ese mismo sábado a las 19:00 horas el Oviedo recibe en el Tartiere a la Real Sociedad, que tampoco ha ganado aún en esta liga. Pero si hay un encuentro en el que ambos equipos llegan en grandes apuros en el Girona-Sevilla. Los catalanes han perdido sus dos encuentros, igual que el Sevilla.

Después de que durante años Gol haya estado retransmitiendo en abierto un partido de la jornada, este año los derechos de ese encuentro los posee Dazn, que emite gratis un duelo. En este fin de semana será precisamente el Girona-Sevilla, a partir de las 19:30 horas.

Cómo ver el partido gratis en DAZN

Para ver el partido gratuito de la jornada no es necesario pagar por la suscripción de DAZN. La plataforma cuenta con una modalidad gratuita en la que ofrece una selección de eventos en directo, documentales, programas semanales y resúmenes sobre las diferentes disciplinas deportivas que ofrecen. Para acceder a los contenidos, basta con crear una cuenta en DAZN:

- Descarga la aplicación de DAZN en tu móvil, tableta o Smart TV.

- Pulsa en 'Iniciar Sesión'.

- Regístrate con un correo electrónico y una contraseña.

