Balones de La LIga EA Sports. EP

El equipo revelación de La Liga juega gratis y en abierto por televisión: horario, día, alineaciones probables y donde y cómo ver el partido en directo

Descubre cómo ver online y en vivo la jornada 14 de La Liga EA Sports

Mario Lahoz

Valencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:00

Comenta

La Liga EA Sports regresa una jornada más con la tabla más apretada que nunca. El pinchazo del Real Madrid en Elche ha provocado que sus perseguidores recorten distancia y el FC Barcelona, su perseguidor más inmediato, se quedo a solo un punto. Ahora bien, no es el único. La victoria del Villarreal le coloca 3º con 29 puntos, a tres del líder.

Valencia y Levante protagonizaron un derbi valenciano en el que se notaba la necesidad de los dos equipos de conseguir la victoria. Una chilena espectacular de Hugo Duro decantó el derbi para los de Mestalla.

En el partido en abierto de la jornada, Espanyol y Sevilla disputaron un aguerrido duelo en el que los pericos se impusieron por 2-1. Esta semana, DAZN emite de manera gratuita el choque entre el Getafe y el Elche. Un duelo directo por los puestos europeos entre dos de las revelaciones de la temporada.

Horario y dónde ver el partido por TV

El Elche CF visita al Getafe CF este viernes 28 de noviembre en el partido correspondiente a la jornada 14 de La Liga EA Sports. El encuentro se disputará a las 21:00 horas en el Coliseum Alfonso Pérez. Puedes disfrutar del encuentro en directo y totalmente gratis a través de DAZN sin necesidad de suscribirse a ningún plan de pago.

Cómo ver el partido gratis en DAZN

Para ver el partido gratuito de la jornada no es necesario pagar por ningún plan de suscripción. la plataforma cuenta con una modaldidad gratuita en la que ofrece una selección de resúmenes, documentales, programas y eventos en directo del catálogo de deportes del que disponen. Para disfrutar de estos contenidos, basta con crearse una cuenta en DAZN.

- Descarga la aplicación de DAZN en tu tableta, móvil o Smart TV.

- Pulsa en 'Iniciar sesión'.

- Regístrate con un correo electrónico y una contraseña.

Alineaciones probables

- Getafe CF: David Soria - Djene - Domingos Duarte - Juan Iglesias - Diego Rico - Kiko Femenía - Luis Milla - Arambarri - Álex Sancris - Adrián Liso - Borja Mayoral.

- Elche CF: Iñaki Peña - Nuñez - Bigas - Affengruber - Germán Valera - Pedrosa/Héctor Font - Aguado - Febas - Diangana/Mendoza/Neto - Rafa Mir - Álvaro/André Silva.

Resto de la jornada 14

Sábado 29 de noviembre

14:00. RCD Mallorca - CA Osasuna.

16:15. FC Barcelona - Deportivo Alavés.

18:30. Levante UD - Athletic Club.

21:00. Atlético de Madrid - Real Oviedo.

Domingo 30 de noviembre

14:00. Real Sociedad - Villarreal CF.

16:15. Sevilla FC - Real Betis.

18:30. RC Celta de Vigo - RCD Espanyol.

21:00. Girona CF - Real Madrid.

Lunes 1 de diciembre

21:00. Rayo Vallecano - Valencia CF.

