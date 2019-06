«Emociona que el fútbol femenino enganche ahora a todo el mundo» Pieza básica. Sandra Paños realiza una gran intervención durante el partido contra Estados Unidos. / Lionel BONAVENTURE/AFP «Estoy orgullosa de ir consiguiendo hitos y esperemos que cada vez se abran más caminos», afirma la alicantina tras el paso histórico de España Sandra Paños Futbolista de la selección española ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Sábado, 29 junio 2019, 00:01

Sandra Paños saborea las vacaciones después de una temporada antológica. Ha sido protagonista en un paso histórico de la selección española y en una gesta de su club, el Barcelona. El combinado nacional superó por primera vez la fase de grupos de un Mundial y cayó frente a la todopoderosa Estados Unidos en octavos de final. La portera alicantina es una pieza fija en el esquema de Jorge Vilda. También se alza como un bastión en el conjunto catalán, que a mediados de mayo llegó a donde no lo había hecho ningún equipo de la Liga: una final de la Champions League femenina. El Barça perdió frente al Olympique de Lyon, pero marcó un hito. La guardameta, de 26 años, se ha convertido en un icono.

-¿Qué sabor de boca se le queda al decir adiós al Mundial tras plantar cara a Estados Unidos, que marcó los dos goles de penalti?

-Hemos hecho un gran papel y hemos podido competir de buena manera contra selecciones top a nivel mundial. Te queda esa sensación agridulce de plantarle cara a la mejor selección del mundo y que sea esa la forma de quedar eliminadas. Da rabia. Pero al final estamos satisfechas con lo que hemos hecho. Esto nos servirá de experiencia para el futuro, porque se ha visto que España tiene grandísimas jugadoras y puede plantar cara a cualquiera. Cada vez estamos más cerca de esas potencias.

-El segundo penalti generó polémica. ¿Hubo injusticia arbitral?

-Yo voy a defender lo mío y creo que quizás, sobre todo en el segundo penalti, se podría haber tomado otra decisión. Si por el VAR te dicen que lo vuelvas a revisar será porque ellos ven que no es tan claro. Igual que en el primer partido nos benefició a nosotras el VAR, pues esta vez benefició a Estados Unidos. Pero al final te tienes que quedar con toda la trayectoria que hemos hecho en el Mundial y con lo que hemos crecido como equipo.

-¿Esto representa un punto de inflexión dentro del fútbol femenino español?

-2015 fue un punto de inflexión y este ha sido otro. Quizás de mayor magnitud. Esto ya ha marcado un antes y un después. Esto permite que la gente joven tenga referencias y eso es lo positivo. Al final estás cambiando la sociedad. Antes se asociaba el fútbol sólo al masculino, pero ahora se está viendo que a todo el mundo le engancha el femenino.

-¿Se siente orgullosa por formar parte de esta época?

-Por supuesto. Yo nunca me imaginé vivir todo lo que estoy viviendo. Estoy orgullosa de mi camino y de ir consiguiendo hitos para el fútbol femenino y esperemos que cada vez se abran más caminos, sobre todo para que la gente joven pueda recoger todo ese crecimiento y pueda vivir profesionalmente del fútbol femenino. Es muy emocionante todo lo que hemos producido en tanta gente.

-¿Estados Unidos es el modelo a seguir por su profesionalización?

-Estados Unidos está a años luz. Allí el fútbol femenino se apoya mucho más que el masculino, por méritos propios de las jugadoras. Las de la selección nacional sobre todo. Son estrellas porque se lo han ganado. Ojalá nosotras también lo seamos en un futuro próximo.

-¿Es posible alcanzar ese nivel?

-Estamos llevando un crecimiento bueno. Lo importante es que no pare. Todo esto que estamos haciendo, si llega un momento en que se para, no serviría para nada. Está yendo poco a poco y esa es la manera de llegar lejos. Que no sea efímero, sino que sean cosas sólidas. Pasito a pasito, no se cuándo, yo creo que se terminará acercando al nivel de Estados Unidos.

-Muchas jugadoras españolas se empiezan a convertir en iconos.

-Sí. Hace unos años era impensable. Y gracias a todos los hitos que se han ido consiguiendo eso es una realidad. Ojalá yo cuando era pequeña hubiese tenido la opción de fijarme en algún referente femenino.

-¿En quién se fijaba?

-En Iker Casillas. Te fijas en el masculino porque en femenino no teníamos nada.

-Junto a la valenciana Ivana Andrés, ha representado a la Comunitat en el Mundial.

-Soy valenciana. Pasar por las categorías inferiores del Sporting Plaza Argel y luego debutar en Primera División con el Levante me ha ayudado a ser quien soy. Eso me ha dado la oportunidad de llegar a la selección española y al Barça.

-¿Cómo fue su experiencia en el Levante?

-Fueron cinco años súper bonitos en los que crecí mucho personal y futbolísticamente y conocí a muchísima gente que me ayudó. El Levante siempre ha apostado por el fútbol femenino. Fue una experiencia muy buena. Pero llegó un momento en que mi objetivo era estar en la selección absoluta, jugar Mundiales, Eurocopas, y necesitaba un cambio. Necesitaba ir a un equipo que compitiera en Champions y mejorar. Entonces tuve que dejar el Levante y fiché por el Barcelona.

-El Levante y el Valencia han pasado a tener entrenadoras. ¿Es una barrera que se rompe?

-No hay que fijarse tanto en el sexo, sino en si están cualificadas o no. Y evidentemente Irene Ferreras y María Pry son grandísimas entrenadoras. Es bien merecido que hayan sido elegidas para llevar estos dos equipos de tanto nombre. Cuando hay grandísimas entrenadoras, hay que darles la oportunidad.

-El Real Madrid tendrá sección femenina. ¿Qué le parece este paso?

-Es positivo, sobre todo a nivel mediático. Esperemos que sirva para fomentar el fútbol femenino de verdad. Valoras los equipos que han apostado por el fútbol femenino antes, pero evidentemente el Real Madrid tiene mucha fuerza y si se mete es para ayudar al fútbol femenino.