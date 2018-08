El Elche completa su centro del campo con el exlevantinista Xavi Torres EFE ELCHE. Viernes, 3 agosto 2018, 00:01

El Eche anunció ayer la incorporación a su plantilla del centrocampista alicantino Xavi Torres, quien procede del Perth Glory de la Primera División de Australia. El exjugador del Levante, de 32 años, se convierte en el octavo fichaje del equipo ilicitano para la próxima temporada y completa el centro del campo de los franjiverdes.

«En Segunda hay equipos con mucho nombre, pero por lo que he podido ver a ganas y motivación no nos va a ganar nadie. Y a calidad espero que tampoco», dijo el centrocampista durante su presentación. «En el Elche hace tiempo pasaron cosas que no merecía, pero es un club que vuelve a crecer y va en la racha ascendente», sentenció Xavi Torres, que jugó en el Levante dos temporadas.