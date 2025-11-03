Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Josep Martínez, durante el partido de este domingo. AFP

El duro momento del valenciano del Inter que atropelló mortalmente a un anciano: «Pensamos en su dificultad durante el resto de su vida»

Chivu, entrenador de Josep Martínez, ha hablado sobre el estado anímico del guardameta

J.Zarco

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:18

Comenta

El pasado martes 28 de octubre la vida cambió para siempre para el portero valenciano del Inter de Milán, Josep Martínez. El jugador de Alzira atropelló a un hombre de 81 años en silla de ruedas eléctrica, que murió en el acto. La hipótesis que maneja la policía es que el anciano sufrió un ataque cardíaco que le llevó a perder el control e invadir el carril por el que circulaba el guardameta, que se dirigía a la ciudad deportiva de su club.

Por el momento, Josep Martínez está bajo investigación por posible homicidio vial imprudente. El delito está tipificado en el artículo 589 del código penal italiano y la pena podría ir de 2 a 7 años de cárcel. Sin embargo, si se confirma que fue algo fortuito no tendría responsabilidad penal, ya que dio negativo en los test de alcohol y drogas.

El joven de 27 años quedó muy tocado psicológicamente después de lo ocurrido y fue atendido por un psicólogo del Inter. Ahora, trata de regresar a la normalidad y este domingo ha estado en el banquillo durante el encuentro de su equipo frente al Hellas Verona.

El histórico club italiano se ha impuesto con un gol en el minuto 93 el 1-2 que le ha dado una importante victoria para colocarse segundo en la clasificación. Al término del choque, su entrenador Chivu habló sobre el complicado momento que vive Martínez.

«Es un momento difícil, nosotros tratamos de ayudarle al mismo tiempo como club y como grupo, como plantilla. Pensamos también en la familia del fallecido porque es como tiene que ser», ha señalado en declaraciones a DAZN.

«Pensamos en 'Peppo', en su dificultad y en lo que será su dificultad durante el resto de su vida tratando de estar cerca de él, de darle un poco de apoyo anímico. Estar con el grupo le hace bien», ha añadido el técnico rumano.

El valenciano celebró el triunfo agónico de su equipo como suplente, ya que el titular indiscutible es Yan Sommer. Desde el pasado miércoles entrena con normalidad pese a que la entidad le dio libertad para regresar esta semana.

