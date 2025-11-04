Un director deportivo valenciano para el Genoa Tras estrenarse en un cargo de este tipo con el Lens en la máxima categoría, Diego López da ahora el salto a la Serie A italiana

Eric Martín Valencia Martes, 4 de noviembre 2025, 11:16 Comenta Compartir

La liga italiana se nutre del acento español y más concretamente del valenciano. Un profesional de la comunicación, que años más tarde fue haciendo sus pinitos en distintas facetas como scouting, y que ahora poco a poco se consolida en el fútbol europeo de primer nivel. Ese no es otro que Diego López, que este mes se ha embarcado en un nuevo reto, al frente de la dirección deportiva del Genoa.

La escuadra italiana confirmó este sábado a Diego López como el nuevo responsable para tomar las decisiones de peso sobre la planificación deportiva. «Es un honor trabajar para un club con una gran tradición, una afición apasionada y una visión clara de futuro: la ambición deportiva y la identidad deben guiar nuestro camino. Confío en estar a la altura de las expectativas del club y envío mis saludos a todos los que desean lo mejor para el Genoa», expresó tras hacerse oficial la contratación.

El Genoa, que no vive un buen inicio de temporada, trata de revertir la situación de cara también a los posibles movimientos que puedan producirse durante el mercado invernal. Una de las primeras decisiones del valenciano se ha traducido en el cambio de entrenador, sin titubeos al prescindir de una leyenda francesa como Patrick Vieira. Y en la primera jornada sin él, los rossoblù vencieron anoche el Sassuolo, aunque todavía les queda mucho trabajo y mejora por delante.

Previamente, Diego López estuvo desempeñándose con el Lens francés, formando un proyecto que les dejó a las puertas de entrar en competición europea. Una corta estancia de un año, que no ha tenido continuidad. También con anterioridad, el Lille, el Mouscron y el Girondins de Burdeos gozaron de sus servicios en distintos ámbitos.

Durante el verano se barajó su posible llegada al Levante UD, debido a la estrecha relación que mantiene con la cúpula actual, pero las pretensiones económicas de unos y otros estaban alejadas. De hecho, asesoró para trasladar sus referencias particulares sobre Koyalipou y Mathew Ryan, a los que finalmente el club de Orriols reclutó. Precisamente, al delantero centroafricano lo reclutó él el pasado mes de enero y ahora los granotas buscaban un futbolista de perfil similar.