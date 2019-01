Copa del Rey Solari, a Guardiola: «El Madrid nunca subestima a nadie» Santiago Solari, en rued de prensa. / Efe El técnico del Real Madrid recuerda al del City que el equipo blanco «es el mejor club del siglo y por tanto de la historia» JAVIER VARELA Madrid Miércoles, 30 enero 2019, 14:01

Santiago Solari se salió de su habitual línea recta para mandar un recado a Pep Guardiola. El técnico del Manchester City señaló esta semana que el «Barcelona, el Bayern de Múnich y el Manchester City» han sido los tres equipos más importantes de la última década en el fútbol mundial y recibió respuesta por parte del técnico del Real Madrid. «Me parece una omisión deliberada, pero no nos vamos a pelear por una década, cuando el Madrid es el mejor club del siglo y por tanto de la historia», señaló. «Y dicho esto, es el mejor club de la última década y lo es porque nunca subestima a nadie», aseguró para zanjar el tema.

«El partido ante el Girona será difícil porque no existe el partido que no sea difícil»

Más tranquilo y fiel a su línea se mostró cuando se le preguntó por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Girona, que tiene de cara tras el 4-2 de la ida. «Será difícil porque no existe el partido que no sea difícil», avisaba el argentino. «Todos están siendo muy disputados y todos quieren pasar a la siguiente fase. Haremos un partido serio y trataremos de cerrar el resultado y traernos el partido», dijo. Sin embargo, Solari no cree que vaya a ser sencillo porque el Girona «lo va a intentar poner lo más difícil posible» y quiso mandar un mensaje a sus jugadores: «Tendremos que estar muy atentos de entrada como en los últimos partidos».

Todos listos salvo Vallejo

De lo que no desveló nada fue de los jugadores que saltarán a Montilivi porque en su plantilla no entiende de titulares y suplentes: «El rol de todo futbolista es entrenarse para estar al máximo de la forma deportiva y ese es el oficio del futbolista, poner todo para estar al máximo nivel posible». Pero el argentino tendrá que elegir y una de las dudas es si apostar por mantener a Vinicius o dar entrada al recuperado Gareth Bale, algo de lo que pasó de puntillas alegando que «las decisiones son para cada partido porque tienen sus características».

La buena noticia para Solari es «que casi todos, salvo Vallejo, están disponibles y eso es importante para generar esa competencia interna tan saludable para cualquier plantilla». Tampoco se mojó cuando aparecieron los nombres de Isco y Marcelo sobre la mesa, porque «cada partido es diferente y hay jugadores que juegan y otros que no juegan. Pueden ser igualmente definitivos cuando les toque entrar».

Además, desveló que el portero costarricense Keylor Navas y el capitán Sergio Ramos están recuperados de sus dolencias, pero no apuntó si serán titulares en Montilivi ni si formarán parte de la expedición. «Sergio, por suerte, está bien. Ha sido un susto porque recibió un golpe muy fuerte cuando estaba de espaldas. Hoy se ha entrenado con normalidad y es muy importante«. «Keylor está disponible, se entrenó bien», se limitó a decir el técnico madridista sin desvelar si volverá o no a la portería tras superar su dolencia muscular.

«El corazón del futbolista es el corazón de cualquier proyecto futbolístico»

Solari desveló además la ilusión que genera la Copa del Rey, al igual que las otras dos competiciones en las que están en juego. «Tenemos tres frentes abiertos y vamos a luchar por todos hasta el final», dijo antes de destacar que sus futbolistas «ponen esfuerzo, intensidad, compromiso, piernas y corazón. El corazón del futbolista es el corazón de cualquier proyecto futbolístico».

Por último, habló sobre el recibimiento que ha tenido Morata por parte de la afición del Atlético y la situación que él vivió cuando hizo el camino inverso al delantero rojiblanco. «El trabajo del futbolista, vaya al club que vaya es ser un profesional y entregar todo. Tener máxima entrega, compromiso y profesionalidad», señaló antes de añadir: «Luego puede pasar que te enamores del club en el que estás jugando y eso es lo que me ocurrió a mí en el Real Madrid».