La Copa del Rey se podrá ver gratis por televisión dos años más

La Copa del Rey se podrá ver gratis y en abierto por televisión durante al menos dos temporadas más. RTVE ha obtenido los derechos de las dos próximas ediciones de la Copa del Rey, la 2025-26 y la 2026-27, de manera que los partidos más destacados de la competición podrán verse en los canales del grupo, así como en sus plataformas digitales, y los principales contenidos en redes sociales.

La Liga de Fútbol Profesional (LaLiga), a través de su Órgano de Control de la Gestión de los Derechos Audiovisuales, ha otorgado a la Corporación de Radio Televisión Española (RTVE) los derechos de emisión y explotación audiovisual de hasta 116 partidos de la Copa del Rey MAPFRE en exclusiva, «obteniendo un incremento del 15% del valor de los derechos licitados».

La final de la última edición, que enfrentó al Barcelona y al Real Madrid fue seguida por 7,4 millones de espectadores con un share del 51,6% y la prórroga del partido se acercó a los 8 millones de audiencia y su minuto más visto lo vieron 8,4 millones y tuvo un 58,3%. La señal internacional de esa final fue producida por RTVE y distribuida a más de 150 países de odo el mundo.

Igualmente, las eliminatorias de semifinales entre el Real Madrid y la Real Sociedad y la que enfrentó al Barcelona y al Atlético de Madrid obtuvieron cuotas de pantalla cercanas al 30% y a los 4 millones de espectadores.

El Barça, rey de Copas

El Barcelona es el actual campeón, además de quién más títulos tiene, 32 en total. El Athletic de Bilbao, un tradicional equipo copero, tiene 24 títulos y el Real Madrid, 20 trofeos. 16 equipos distintos se han alzado con la Copa en alguna ocasión, entre ellos el Valencia, que la ha ganado en 8 ocasiones: 1941, 1948-49, 1954, 1966-67, 1978-79, 1998-99, 2007-08 y la última en la temporada 2018-19.

La Copa del Rey es la competición más antigua del fútbol en España y una de las más históricas del deporte en nuestro país. Se disputa desde 1903 y en ella toman parte clubes de las cinco divisiones nacionales y también de modestos clubes de divisiones territoriales.