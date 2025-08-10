Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Lamine Yamal , durante un partido de la pretemporada en Seúl. EFE/ Jeon Heon-kyun

FC Barcelona - Como 1907: horario y dónde ver hoy el partido gratis y en directo por televisión y online

El Trofeo Joan Gamper se disputa en el Estadio Johan Cruyff ante 6.000 espectadores,

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Domingo, 10 de agosto 2025, 16:53

FC Barcelona y el Como 1907 se enfrentan este domingo 10 de agosto en el tradicional Trofeo Joan Gamper, que pone fin a la pretemporada y sirve de presentación del equipo catalán. El partido se disputará en el Estadio Johan Cruyff, ante 6.000 espectadores, a partir de las 21.00 horas.

El equipo que entrena Hansi Flick se mide al reforzado Como 1907, con un viejo conocido de la afición barcelonista como es Cesc Fàbrega. El Como 1907 es el nuevo rico de la liga italiana y será el próximo destino de Álvaro Morata, que llegará con 32 años y cedido por el Milan.

Flick no podrá contar por lesión con Ter Stegen, Cubarsí, Fermín y Robert Lewandowski, mientras que Dani Olmo es duda. Además, el partido estará marcado por el culebrón del caso Ter Stegen, al que el Barcelona ha retirado de forma temporal la capitanía tras negarse el guardameta germano a ceder su ficha para la inscripción de Joan García.

El partido podrá verse gratis y en directo a través del cadena catalana TV3. Además, el conjunto culé ofrecerá el encuentro en abierto a través de su canal oficial de Youtube (https://www.youtube.com/live/AWfthXX9NwE), así como por Barça One.

Alineaciones probables:

FC Barcelona: Joan García; Koundé, Araújo, Gerard Martín, Balde; Gavi, Pedri; Lamine Yamal y Rashford.

Como 1907: Butez; Kempf, Goldaniga, Van der Brempt, Alberto Moreno; Engelhardt, Sergi Roberto; Diao, Nico Paz, Jesús Rodríguez; Da Cunha.

Estadio y horario: Estadio Johan Cruyff, a partir de las 21:00 horas.

Televisión:

-TV3 (programación especial desde las 19.00 horas).

-Youtube (https://www.youtube.com/live/AWfthXX9NwE) (desde las 20.00 horas).

-Barça One, la plataforma gratuita de streaming del FC Barcelona.

