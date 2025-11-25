Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Jugadores del Valencia CF y del Oceja Cantabria LP

Arranca la histórica Liga Prim de fútbol en silla de ruedas

Es la primera que permite jugar al balompié a personas con discapacidad motora

R.D.

Valencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 17:57

Comenta

La Liga Prim de fútbol en silla de ruedas, modalidad también conocida como A-Ball, vivió este fin de semana su primera jornada oficial, marcando un hito para el deporte de personas con discapacidad en España.

Tres encuentros disputados en distintas sedes del país dieron el pistoletazo de salida a una competición que nace como respuesta a la demanda de un sector de la población acerca de la posibilidad de poder competir en el deporte rey.

Tras inventar y patentar durante la última década una silla especial que permite desplazarse, pinzar el balón y lanzarlo con fuerza desde unos mandos que se activan en la propia silla, los organizadores han dado forma a la primera competición nacional de la modalidad.

En el Pabellón de la Universitat Politècnica de València, el conjunto local UPV IN Aball se impuso con autoridad a VilaSport por 6-2. A su vez, el Valencia C.F. mostró su potencial en Santillana del Mar al vencer 0-6 al Oceja Cantabria.

La jornada se cerró el domingo en Cubas de la Sagra, donde la Fundación Atlético de Madrid cayó por 0-3 ante la Asociación de Futbolistas del Valencia C.F, completando así un debut redondo para los equipos valencianos.

