Archivada la causa contra Rubiales por las obras en su casa de Valencia Luis Rubiales, en una imagen de archivo. / AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU El juzgado da la razón al presidente de la Federación Española y considera que no usó dinero de la AFE para fines particulares R. D. Sábado, 16 febrero 2019, 00:56

El juzgado de instrucción nº 6 de Valencia ha archivado la causa penal abierta contra Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol. La arquitecta Yasmina-Eid Macheh Sánchez, que tiene abiertos otros litigios con Rubiales, junto a Miguel Ángel Galán Castellanos, excandidato a presidir la Federación, y Manuel Rosales tramitaron una denuncia contra Rubiales por la presunta utilización de fondos de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) para fines particulares. El juez ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa y los demandantes tienen la posibilidad de recurrir la sentencia dentro de los tres días siguientes a la notificación de la misma.

Yasmina Eid-Macheh acusó a Rubiales, representado por el letrado valenciano Gómez Tejedor, de haber usado fondos de la AFE (organismo que Rubiales presidió hasta noviembre de 2017) para financiar las obras de su casa en Valencia, así como el desarrollo del proyecto 'La casa del futbolista'. Según se explica en la sentencia, este proyecto iba encaminado a convertirse en un lugar de encuentros para futbolistas que contaría con un centro médico y un centro de formación. Los hechos con trascedencia penal vienen referidos a un encuentro del 9 de noviembre de 2015 en el que la arquitecta, junto a su novio y socio, concertó una cita con Rubiales en la que el actual presidente de la Federación Española les comunicó que tenía problemas con Hacienda, según los denunciantes: «La única manera que tenían de cobrar los 120.000 euros adeudados pasaba por imputárselos a la AFE y concretamente al proyecto de 'La casa del futbolista'. Para ello debía detraer el 40% de lo que recibiera de la AFE e imputarlo a lo adeudado por la reforma de su casa particular», algo a lo que los denunciantes se negaron según argumentaron ante el juez.

La Asociación de Futbolistas Españoles, no obstante, emitió un comunicado para defender la integridad de Rubiales asegurando que los hechos no eran ciertos. «En relación con la noticia que afecta a unas diligencias penales instruidas contra Rubiales por un presunto delito de administración desleal y unos supuestos hechos consistentes en el abono por parte de nuestra asociación de alguna cantidad para pagarle una obra particular, AFE desea dejar constancia que no ha financiado ninguna obra particular a Rubiales».

La sentencia considera que no existen «indicios suficientes como para efectuar una formal imputación al denunciado» y además, destaca que Miguel Ángel Galán se define como «enemigo político» de Rubiales puesto que mantienen controversias en el ámbito federativo. Respecto a las disputas entre Eid-Macheh y Rubiales, cabe recordar que hace escasos días el juzgado dio la razón al dirigente en una causa civil. La arquitecta reclamaba más de 120.000 euros impagados por la reforma de la vivienda en Valencia del exjugador, pero la sentencia tan sólo condenó a Rubiales al pago de 1.500 euros. El presidente de la Federación abonó íntegro el trabajo.