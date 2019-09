Aitor facilita la (casi) remontada Aitor evita una ocasión clara de Vinicius. / efe Los excanteranos del Real Madrid Borja Mayoral y Melero anotan los dos goles granotas que hicieron soñar con el asalto al Bernabéu El portero levantinista realiza ocho paradas de mérito y enfría el debut de Hazard MANUEL MORERA VALENCIA. Domingo, 15 septiembre 2019, 00:43

Aunque visitar el Santiago Bernabéu se había convertido en sinónimo de puntos en los últimos años para el Levante, se daba por descontado que para lograr un resultado positivo habría que sufrir. Todos los futbolistas deberían estar muy acertados en las dos áreas. Durante el primer tiempo, el Levante, que salió con un 3-5-2, tuvo muchas dudas atrás y los errores defensivos los condenaron. En el segundo tiempo sí que tuvieron la contundencia necesaria en ambas porterías. Sin embargo, hubo un futbolista granota que, pese a encajar tres goles, no bajó el nivel durante los noventa minutos: Aitor Fernández.

El portero, de 28 años, es indiscutible en la alineación granota pero sigue sorprendiendo con su nivel. Transcurría el minuto tres y Aitor ya había realizado la primera parada a Karim Benzema, que pese a anotar dos goles tuvo que sufrir la gran actuación del guardameta. Los blancos tenían el control del encuentro y el resultado solo se mantenía en tablas por las paradas del arquero, que cinco minutos después se enfrentaba al primer mano a mano contra el francés, que salvó de forma de forma poco ortodoxa. Su intervención más espectacular tuvo lugar en el minuto 21 cuando atajó a mano cambiada un tiro a la escuadra de Benzema, un auténtico quebradero de cabeza para la zaga granota. El guardameta mantenía vivo al Levante pero poco pudo hacer en los tres goles madridistas, que llegaron después de errores defensivos y en la salida de balón.

Con un resultado tan adverso no iba a bastar con una sobresaliente actuación de Aitor Fernández. Era el momento de los futbolistas de campo y marcar pronto era clave. Fue aquí cuando aparecieron viejos conocidos madridistas, Borja Mayoral y Melero, que pasaron por la cantera merengue e incluso estuvieron a las órdenes de Zidane. El primero aprovechaba una buena jugada en banda izquierda para rematar la asistencia de Clerc. El exmadridista, que a diferencia de otros años no contaba con una cláusula del miedo que le impidiera jugar, decidió no celebrar el gol. Era el minuto 49 y la remontada era posible.

Con el cambio de sistema, Aitor Fernández, por suerte para los de Paco López, ya no era el protagonista absoluto del encuentro. Aun así, fue clave para mantener viva la esperanza granota. Llegó el momento del debut de Hazard, que se estrenaba con el Madrid en partido oficial y fue incapaz de superar al guardameta. El arquero también realizó una doble parada a Vinicius y poco después del 70 salvó un nuevo mano a mano. Fue el momento de Melero, también excanterano merengue, que sorprendió de cabeza y, en este caso, sí que celebró el gol. El Levante estaba a un gol del empate y la remontada era posible a falta de más de diez minutos. Los granotas murieron en la orilla, con dos ocasiones claras de Vezo y Morales, pero no hubiera sido posible sin Aitor.