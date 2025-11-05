La afición del Atlético despliega una pancarta que pide justicia por la dana El grupo de animación rojiblanco adornó el exterior del Metropolitano con un reivindicativo mensaje durante los prolegómenos del partido de Champions ante el Saint-Gilloise

La trágica dana que azotó a la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre de 2024 sigue en el recuerdo de todo el país, que continúa sin entender cómo doce meses después, apenas ha habido dimisiones y responsabilidades políticas y penales por el fallecimiento de 229 personas. Estas protestas y reivindicaciones cruzan los límites territoriales de la Comunitat y llegan a todos los rincones de España.

Como se pudo comprobar en los días posteriores a la tragedia, la nación al completo se volcó en ayudar al pueblo valenciano cuando más lo necesitaba, y eso se sigue manteniendo un año después hasta en el mundo del deporte. Y es que el fútbol, el más visible y mediático de todos, es una magnífica plataforma para expandir mensajes y conseguir que las reivindicaciones consigan su propósito.

Un ejemplo de ello se pudo ver este mismo martes, durante los prolegómenos de un partido de UEFA Champions League que enfrentaba al Atlético de Madrid con el Royale Union Saint-Gilloise belga, partido que por cierto, terminó con victoria 3-1 para los del Cholo Simeone, próximo rival del Levante este fin de semana en Liga. No obstante, lo llamativo estuvo en los instantes previos al inicio del encuentro que se disputaba en el Riyadh Air Metropolitano.

El pueblo salva al pueblo.

Un año sin justicia. pic.twitter.com/OhX6sXVfCQ — FASL 1989 (@1989FASL) November 4, 2025

La afición colchonera desplegó una pancarta de color blanco con grandes letras negras en uno de los balcones exteriores del estadio, que contenía un mensaje reivindicativo: «El pueblo salvó al pueblo. Justicia por la dana». La pancarta, colgada por el grupo de animación rojiblanco del Frente Atlético, una de las agrupaciones de aficionados de un equipo de fútbol que más se volcó con la tragedia y que más ayuda mandó a Valencia, quiso acordarse de la clase política, todavía en el ojo del huracán.

La imagen de la pancarta ha dado la vuelta a las redes sociales futboleras, recibiendo gran agradecimiento por parte de los aficionados del fútbol valenciano, tanto del Valencia como del Levante, que se han mostrado gratificados por el gesto de la afición del Atlético de Madrid, que tuvo el detalle de, en una noche europea importante, dejar a un lado el fútbol y centrarse en lo verdaderamente importante, la vida de las personas y las injusticias.