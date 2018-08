Las acusaciones agitan la lucha por la Federación Albelda rodeado de su equipo. / IRENE MARSILLA «Cuando hablamos y no llegamos a un acuerdo, ya soy el malo», destaca el exsecretario general tras truncarse la candidatura conjunta | Albelda asegura que la junta electoral «está controlada por amigos de Gomar» y ambos se achacan falta de ética ÓSCAR CLAVER VALENCIA. Miércoles, 29 agosto 2018, 00:27

Durante la presentación de su proyecto en la mañana de ayer, David Albelda criticó las actuaciones estos últimos años de la actual directiva de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV), de la que Salvador Gomar ha sido secretario general. «La junta electoral está controlada por amigos de Gomar. Controlan clubes y es el proceso que está pasando. Por eso llevan ya 32 años«, denunció el exjugador del Valencia. Por la tarde, Gomar se desmarcó de esta acusación. «Yo he estado tres años en la Federación y no me han dejado hacer muchas de las cosas que tenía en proyecto. Yo no tengo nada que ver con 32 años de historia. De hecho, el equipo que llevo es totalmente nuevo».

Albelda también recriminó que Gomar, para presentarse a las elecciones, no dimitió de su cargo en la Federación, sino que pidió una excedencia. «Si ahora entra otra candidatura, o se le indemniza, o sigue en la federación», explicó. «Yo dimití del cargo de la comisión gestora que tenía como secretario -respondió el otro candidato al respecto- y desde el 31 de julio no pertenezco a la Federación. Que se informen bien».

El exfutbolista achacó también la falta de ética de su rival en actuaciones como la excedencia a la que se refirió. «Si hablamos de ética, yo hablaría de la suya también. Cuando hablamos y no llegamos a un acuerdo, al día siguiente ya soy el malo», ironizó Gomar al respecto.

El exfutbolista también acusó a su rival en las elecciones de haber trabajado desde dentro de la Federación con la intención de conseguir asambleístas mientas todavía ostentaba su cargo de secretario general. «Hay una denuncia que dice que fui a ver partidos de promoción. Y una de las funciones como secretario general atender a los clubes. Pero en absoluto tenía la intención de captar a nadie para nada», puntualizó Gomar en referencia a las declaraciones de su rival por la presidencia de la FFCV.

CANDIDATURA DE SALVADOR GOMAR Pretende resucitar el fútbol sala con una marca propia para la Comunitat

Salvador Gomar dio a conocer ayer por la tarde los detalles de su programa para el fútbol sala en la Comunidad Valenciana. En este sentido, Gomar apuesta por la creación de la marca paraguas 'Futsal Valenciana', que aglutinará e impulsará este deporte con la finalidad de volverlo «más profesional».

La marca, a su vez, estará formada por cuatro bloques: deportivo, de formación, de reglamentación y de comunicación y marketing. «En el bloque deportivo buscamos la mejora de las competiciones», comentó Gomar. Para ello, su programa persigue la creación de un Comité Deportivo de Futsal que se encargará de introducir las mejoras y novedades en este deporte.

En el bloque de formación, Gomar pretende crear «una especificidad en el fútbol sala que no existe ahora mismo». Una intención, esta última, que se mantiene también para el apartado de reglamentación, «una de las patas cojas que tenemos en el fútbol sala», según Gomar. Por su parte, con el bloque de comunicación se pretende «sacar este deporte de ese ostracismo en el que está y darle valor», indicó el candidato. Para ello, su proyecto buscará mayor promoción y visibilidad para el fútbol sala con la creación de esta nueva marca.

Dentro de este mismo deporte, Gomar explicó también que el fútbol sala femenino tendrá conexión directa con el proyecto #Valenta, que busca dar mayor protagonismo y apoyo a las mujeres desde la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana.

CANDIDATURA DE DAVID ALBELDA Una ciudad deportiva con campos de fútbol, un pabellón, oficinas y museo

#EstásConvocado es el lema que ha escogido David Albelda para su idea de federación. El exjugador, que competirá con Salvador Gomar por presidir la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV), presentó un proyecto basado en los pilares de la pluralidad y la implicación de los clubes valencianos.

En este sentido, el principal objetivo de Albelda es liderar una entidad «abierta» en la que los equipos se sientan representados y sean partícipes de las decisiones que se tomen. Con esta premisa, su modelo de gestión estaría basado en reducir los costes y ampliar los servicios como bajar los precios de las fichas. Aunque a largo plazo, también incluye en su programa la construcción de una Ciudad del Fútbol y Fútbol Sala de la FFCV con una inversión «muy fuerte» y que tendrá campos de fútbol, un pabellón, oficinas y un museo.

Respecto al fútbol femenino, el exfutbolista defendió que su candidatura no trata a este como un ente separado del fútbol masculino. «Nuestro proyecto engloba todo. No obstante, sí que tiene su apartado porque con respecto al masculino está en desigualdad», señaló. Y en este apartado, las soluciones que promueve pasan por darle un impulso económico mediante subvenciones, y al mismo tiempo un impulso a nivel formativo y mediático. Unas medidas que se trasladan también al fútbol sala.

En esa idea de federación plural, Albelda apuesta por la creación de comisiones en cada uno de los estamentos, y en las cuales los clubes valencianos tendrán representación. «No me gusta una federación donde sólo mande una persona. Queremos que los clubes nos comenten sus problemas», dijo.