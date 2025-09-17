C. F. Extremadura

Me declaro abiertamente incompetente para entender futbolísticamente lo que pasó en Barcelona el domingo. No hablaré del tema pero sí de los datos. Dieciocho goles ... en contra en tres partidos debe de ser récord negativo en la historia del Valencia. Que los dieciocho sean contra el mismo equipo, estadísticamente imposible. Que haya ocurrido en los últimos ocho meses es de cerrar la persiana. Les cuento una historia; mantengo muy fresco en la memoria el marcador del electrónico del Camp Nou la noche de Copa del Rey -con Neville en el banquillo- de 2016. A aquel Valencia le cayeron siete. No me quito de la cabeza la escena; estar mirando al marcador desde la cabina de retransmisiones de la radio y cruzar la mirada con mi incombustible compañero de viaje Rubén Darío Ciraolo. Sin mediar palabra. '7-0' se podía ver. Era como esa sensación de estar viviendo en un sueño del que, antes o después, te ibas a despertar. Aquella incredulidad tenía sencilla explicación; desde Karlsruhe 1993, no se había vivido nada parecido. Que al Valencia le goleara cualquier equipo -repito, cualquier equipo- era un accidente de esos que se viven una vez cada 25 años.

Pero, con Lim, se han traspasado ya todas las barreras hasta el punto de parecer aquel inolvidable y desaparecido CF Extremadura del 'Mono Montoya' y compañía. Equipo humilde - y muy respetable- que subió a primera y para el que visitar Camp Nou y Bernabeu era una ocasión única. Lo de menos era el resultado. Ya sabían a lo que iban; cuatro, cinco, seis goles... el resultado no era relevante. Cada vez que jugaban contra el Madrid les caían cinco. Sabían que podía pasar y estaban preparados para sucumbir. Y no una ni dos veces. Pero, como lo tenían asumido, pasaban página casi inmediatamente. Pero es que, amigos, el Valencia CF era -y volverá a ser, aunque hoy no lo sea- como el Madrid y el Barça para aquel Extremadura de finales de los 90. Un club grande, europeo, con historia y grandes títulos; inalcanzable para un humilde aspirante a sobrevivir en primera. Por eso no puedo olvidar aquel enorme marcador electrónico del Camp Nou. No me lo podía creer y estaba seguro que no lo volvería a ver jamás. Pero resulta que, en el año en curso, al mismo Valencia CF que ha jugado dos finales de Liga de Campeones, le ha metido el Barça 7, 6 Y 5 en ocho meses. Simplemente intolerable. Y, en cualquier club grande normal, esto supondría una hecatombe interna que se llevaría por delante al entrenador del 18-1 y a la mitad de la plantilla. Pero, claro, en un Valencia normal. En el de Peter Lim, la vergüenza es moneda de cambio semanal y aquí no ha pasado nada.

De Peter Lim ya sabemos que el club le importa un rábano desde hace mucho tiempo. Pero tengo la jodida sensación -que comenzó aquella noche del 0-5 en Copa con los suplentes ante el Barça- que el que tampoco sabe donde está es Carlos Corberán. ¿Que estará muy fastidiado? Seguro. Porque es su profesión y porque forma parte activa de otra página negra -y van tres suyas- de la historia del club. Y es buen entrenador, ojo. Muy bueno para mí. Pero empiezo a pensar que no sabe en qué club está. Porque, en este club, no se puede perder 6-0 nunca y contra nadie. Es el Valencia CF. Repito; nunca ni contra nadie. ¿Alguien se lo habrá dicho desde que terminó el simulacro de partido en Barcelona? No. Nadie se atreverá a recordárselo. Hay que salir de Almendralejo, mister. Pasaron 23 años entre Karlsruhe y Gary Neville y casi no pasan 23 semanas entre su 0-5 y su 7-0. Y aquí sigue pareciendo que no pasa nada.