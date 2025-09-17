Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

C. F. Extremadura

«La historia es tozuda porque no se puede cambiar. La del Valencia es muy grande porque es un club grande. Y hay cosas que, en un club grande, ni pasan ni se toleran por muy mal que vayan las cosas»

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 23:37

Me declaro abiertamente incompetente para entender futbolísticamente lo que pasó en Barcelona el domingo. No hablaré del tema pero sí de los datos. Dieciocho goles ... en contra en tres partidos debe de ser récord negativo en la historia del Valencia. Que los dieciocho sean contra el mismo equipo, estadísticamente imposible. Que haya ocurrido en los últimos ocho meses es de cerrar la persiana. Les cuento una historia; mantengo muy fresco en la memoria el marcador del electrónico del Camp Nou la noche de Copa del Rey -con Neville en el banquillo- de 2016. A aquel Valencia le cayeron siete. No me quito de la cabeza la escena; estar mirando al marcador desde la cabina de retransmisiones de la radio y cruzar la mirada con mi incombustible compañero de viaje Rubén Darío Ciraolo. Sin mediar palabra. '7-0' se podía ver. Era como esa sensación de estar viviendo en un sueño del que, antes o después, te ibas a despertar. Aquella incredulidad tenía sencilla explicación; desde Karlsruhe 1993, no se había vivido nada parecido. Que al Valencia le goleara cualquier equipo -repito, cualquier equipo- era un accidente de esos que se viven una vez cada 25 años.

