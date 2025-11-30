Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Escuela de Caza hace una demostración educativa a niños Escuela de Caza

La Escuela de Caza acerca la naturaleza a más de 2.000 niños en 2025

La federación promueve la gestión sostenible del medio natural a través de diferentes actividades en más de 17 comarcas de la Comunidad Valenciana

R.D.

Valencia

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:09

Comenta

La Federación de Caza de la Comunidad Valenciana ha acercado a centenares de niños el mundo cinegético y el conocimiento del medio natural a través ... de sus actividades educativas y lúdicas. En total, se han desarrollado cerca de 50 actividades en más de 40 municipios, visitando 17 comarcas de las provincias de Castellón, Valencia y Alicante, en el marco de ferias municipales, campeonatos de caza, campus de naturaleza y otros eventos lúdicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional de hoy sábado deja el primer premio en un municipio de 1.300 habitantes conocido por ser un paraiso de la naturaleza y otras dos localidades
  2. 2 Dos detenidos por acuchillar a un joven tras una discusión por molestar a unas chicas en un bar
  3. 3 Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
  4. 4 Aemet anuncia cuatro días seguidos de lluvia en la Comunitat a partir de este domingo y señala las zonas dónde lloverá
  5. 5 Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas
  6. 6 Muere un trabajador en Casinos durante los trabajos de reconstrucción tras la dana
  7. 7 Hallado con vida al niño de 10 años tras horas de angustia después de desaparecer en una playa de Oliva
  8. 8 Un hombre saquea coches de visitantes de la Albufera y logra un botín de casi 15.000 euros
  9. 9 El precio del tabaco cambia a partir de este sábado en algunas marcas de cigarros y cigarrillos
  10. 10 El precio de la bombona de butano para esta semana tras la bajada del 5%

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Escuela de Caza acerca la naturaleza a más de 2.000 niños en 2025

La Escuela de Caza acerca la naturaleza a más de 2.000 niños en 2025