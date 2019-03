«Uno se empieza a cansar. Esta vez fue el talón, antes un ruido...» El valenciano insiste en que lo importante es el juego que se hace mientras que sobre Jason se «hará lo que sea mejor para el equipo» Paco López Entrenador del Levante R. D. VALENCIA. Lunes, 11 marzo 2019, 00:25

Sin querer levantar la voz, Paco López empieza a hartarse con las decisiones del VAR: «Esta vez parece ser que ha sido el talón, un poco adelantado... uno ya se empieza a cansar sinceramente. Son tan seguidas. Hoy ha sido el talón, la anterior vez posible ruido, el otro día se pita un poco antes de que finalice la jugada, el anterior no hubo contacto... Pero ante eso no podemos hacer nada. Yo he defendido todo esto, pero lo que no voy a hacer por defender a mi equipo es no decir las cosas tal y como son. Como esto no nos lleva a ningún sitio... Contra eso no podemos luchar. Hay que seguir trabajando y mejorando. Lo más importante es en estar centrados. El resultado final vendrá al final. Vamos a quedarnos con el juego del equipo y lo que transmite. Lo normal en fútbol es que todo lo que se nos quita, al final nos lo dé».

Además, el técnico granota comentó respecto al Villarreal: «La suerte que les ha faltado en otros partidos la han tenido esta vez. Siempre digo que los resultado son justos pero a veces no merecidos. El Levante ha hecho méritos suficientes para haber ganado claramente. Esto nos va a hacer más fuertes. Mañana este equipo se va a volver a levantar y lucharemos contra una adversidad más. Seguiremos superando obstáculos».

¿Y cómo se lo ha tomado el vestuario? «Dentro siempre lo hemos analizado desde el juego, no desde el resultado. Tenemos un único objetivo: llegar a los 42 puntos. No miramos la distancia que tenemos. El vestuario está triste pero el comentario de los futbolistas es 'qué injusto'. Lo normal después de un partido tal y como se ha desarrollado».

Sobre la falta que quiso lanzar Campaña en lugar de Bardhi manifestó: «Tenemos grandes lanzadores. Bardhi no está este año tan acertado en las faltas, son ellos los que deciden». Y sobre Jason comentó: «No sé lo que pasará la semana que viene. Mientras esté, haremos lo que creamos que es lo mejor para el equipo. La situación es la que hay».