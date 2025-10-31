Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Sheila Martínez sobre el ring. JL Bort

Un combate de máximo nivel para Sheila Martínez

La triple campeona de Europa se enfrentará el próximo 21 de noviembre a la venezolana Débora Rengifo

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 15:33

Los amantes del boxeo están de enhorabuena porque el próximo mes de noviembre podrán vivir un combate de máximo nivel, en un duelo de casi ... invictas. Será en la Cúpula del Milenio en Valladolid, el día 21 a partir de las 20:00 horas cuando se albergue la velada que ponga a prueba a Sheila Martínez.

  
