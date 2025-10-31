Un combate de máximo nivel para Sheila Martínez
La triple campeona de Europa se enfrentará el próximo 21 de noviembre a la venezolana Débora Rengifo
Valencia
Viernes, 31 de octubre 2025, 15:33
Los amantes del boxeo están de enhorabuena porque el próximo mes de noviembre podrán vivir un combate de máximo nivel, en un duelo de casi ... invictas. Será en la Cúpula del Milenio en Valladolid, el día 21 a partir de las 20:00 horas cuando se albergue la velada que ponga a prueba a Sheila Martínez.
La púgil valenciana se subirá al cuadrilátero para enfrentarse a Débora Rengifo, de origen venezolano y otra de las combatientes destacadas en la categoría de peso pluma.
Sheila Martínez, como triple campeona de Europa, actuará con anfitriona y contará con el apoyo de todo el público pucelano y venidos de otras partes de España. Actualmente mantiene un balance de 8 (1 KO)-3-0. Y tendrá la oportunidad de derrotar por segunda vez en su carrera a la combatiente sudamericana, que ostenta un 19 (11KO)-16-1. Unos asaltos que obligarán a la española a mostrarse ágil en el ring y mostrar su mejor versión en la velada del Combate del Año.
