Coke pide igualdad al VAR Iborra se reencuentra con el Ciutat de València tras su fichaje por el Villarreal y fabrica el centro que desemboca en el gol en propia puerta de Róber «Nos extraña que el otro día no se tiraran cinco minutos para decidir», asegura ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Lunes, 11 marzo 2019, 00:25

El vestuario del Levante estaba ayer sensiblemente afectado. Tanto por la forma en que llegó la derrota como por la indignación acumulada. Y es que el VAR volvió a acaparar el protagonismo. Ayer el videoarbitraje examinó con detalle la posición de Morales justo antes del gol de Rochina y acabó determinando que existió fuera de juego. Fue milimétrico, pero lo detectó. Sin embargo, esa rigurosidad y detenimiento no existió en la visita a Leganés cuando marcó Coke Andújar ni para valorar los penaltis que hubo frente al Real Madrid o el Getafe. Circunstancias que empiezan a agotar la paciencia de la plantilla.

Uno de los líderes del vestuario, Coke, no tuvo pelos en la lengua a la hora de analizar ayer el papel que está desempeñando el VAR en los encuentros del Levante durante los últimos meses. «Se han tomado cinco minutos. Imagino que habrán acertado si tienen tiempo para tirar la línea. Lo que nos extraña es que no se tiren el otro día cinco minutos para decir que nos merecemos ese gol en Leganés, o que no nos merecemos irnos con cero puntos en el Wanda y contra el Madrid. Eso nos molesta. Que no se tomen cinco minutos para ir a ver la televisión cuando deben hacerlo. Hoy -por ayer- se los han tomado y, si han acertado, les doy la enhorabuena. Me imagino que el trabajo está bien hecho», afirmó el defensa granota.

El pasado lunes, ante el Leganés, Coke marcó un tanto que habría supuesto el empate. Sin embargo, sorprendentemente, no subió al marcador porque el colegiado había señalado una inexistente falta de Mayoral sobre Cuéllar. El VAR no hizo acto de presencia para corregir el despropósito. Ayer, en cambio, el videoarbitraje sí apareció.

La derrota frente al Villarreal supone un golpe anímico. El Levante se queda a cinco puntos del descenso. «Es contra un rival directo y en nuestra casa. Pretendemos afianzar aquí la salvación y queríamos incrementar esa diferencia de puntos con los de abajo. Estamos en una posición privilegiada respecto a ellos y hay que creer. El equipo da muestras de que está vivo, de que genera muchas cosas y de que hay muchos futbolistas que están a buen nivel», destacó Coke, satisfecho con la actuación del conjunto granota. «El equipo ha propuesto desde atrás, encontrando buenas líneas de pase, moviendo mucho al equipo, hemos tenido muchas jugadas a balón parado... Nos está faltando esa efectividad y ponernos por delante cuando generamos», añadió.

Precisamente, en el primer acto, Coke tuvo en sus botas el gol tras un excelente pase de Morales. «Ha sido rápido. La he intentado cruzar y se ha ido el balón. No he tenido la suerte de meterla. Hay que seguir generando esas ocasiones e intentar meterlas», insistió.

Además, ayer fue un día de reencuentros. Vicente Iborra regresó al Ciutat, pero lo hizo como rival. El Levante se interesó por su fichaje en el mercado invernal, aunque fue el Villarreal el que ofreció el dinero que exigía el Leicester para traspasarlo. Precisamente, el de Moncada y Coke guardan una estrechísima relación porque coincidieron en el Sevilla. «Nos hemos saludado ahora un poco. Le doy la enhorabuena porque ante todo es un buen amigo mío. A lo mejor para ellos es un punto de inflexión», comentó el defensa. El valenciano fabricó el centro del gol en propia puerta de Róber. Luego charló con viejos conocidos.

Pitada para Jason

El gallego, como estaba previsto, no disputó ningún minuto en casa. Antes del encuentro, cuando se anunció su nombre por megafonía, parte de la grada dedicó una sonora pitada al futbolista, quien tiene una cuerdo prácticamente cerrado con el Valencia.