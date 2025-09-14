La Vuelta 2025, marcada por la revuelta civil en favor de la causa palestina

Girona, Bilbao, la cima del Angliru en el Principado de Asturias, Lugo, Valladolid y Madrid. Todos estos enclaves del país han sido las etapas de ... las protestas por la participación del equipo Israel-Premier Tech en La Vuelta.

Aunque la competición comenzó el 23 de agosto en Turín, las protestas no llegaron hasta que los ciclistas pisaron suelo nacional ya en la cuarta etapa.

En Figueres (Girona), un grupo de manifestantes obstaculizó el paso de los ciclistas del conjunto israelí en la contrarreloj por equipos. Ataviados con banderas palestinas y pancartas contra el Gobierno de Netanyahu, este fue el primer aviso para los organizadores y los cuerpos de seguridad del Estado.

Sin embargo, el punto de inflexión llegó días después con la llegada del pelotón a la ciudad de Bilbao. «Por motivos de seguridad, los tiempos de la clasificación se tomarán a tres kilómetros de la meta», anunció la organización de La Vuelta. Al centro de la ciudad vasca no pudieron llegar los ciclistas: decenas de activistas habían tomado el recorrido oficial. La jornada acabó con tres personas detenidas, varios identificados y cuatro policías autonómicos heridos. Ese 3 de septiembre, el curso de la carrera cambió: la presencia policial aumentó y el malestar social se disparó.

La carrera abandonó territorio vasco y se internó en el Principado de Asturias con las etapas tradicionales en los Picos de Europa. Asfalto estrecho y empinado que provocó una protesta masiva a unos 12 kilómetros de la final en el Monte Angliru y que obligó al parón de la etapa por varios minutos después de que los manifestantes se encadenaran al guardarraíl.

Las protestas civiles también saltaron a la esfera política, porque las autoridades autonómicas del Principado fueron las primeras en no acudir a los actos protocolarios de la competición, ni en la salida ni en la llegada.

Veinticuatro horas después, los activistas elevaron la presión llevando las protestas a las radios de los equipos participantes. Durante la etapa que se disputaba aún en territorio asturiano entre Avilés y La Farrapona, varios protestantes llegaron a hackear Radio Vuelta, el canal que usan los equipos y la organización para mantener la comunicación y la seguridad de la competición.

Caída y retirada

El 7 de septiembre, las protestas se trasladaron hasta Monforte de Lemos, localidad que albergaba el final de la décimoquinta etapa del recorrido. En esta localidad lucense se produjeron hasta una decena de detenciones. Kilómetros antes de llegar a la ciudad, la intervención de un guardia civil para intentar frenar a un activista agazapado al borde de la calzada provocó la caída de dos ciclistas: el español Javier Romo, del Movistar, y el belga Edward Planckaert, del Alpecin-Deceuninck. El español, horas más tarde, tuvo que abandonar como consecuencia de la caída.

La presión sobre el equipo israelí aumentaba, aunque su postura no cambió. El propio Netanyahu felicitó al equipo del empresario Sylvan Adams, amigo del máximo dirigente del país. «Estáis haciendo que Israel esté orgulloso», escribió el primer ministro horas después de que el titular de Exteriores del Gobierno de España, José Manuel Albares, se mostrara «partidario» de la expulsión del equipo.

El paso por Galicia metió de lleno a la esfera política en la competición. Rosana Prieto, concejala del BNG en Galicia, fue arrestada en Monforte de Lemos. Días después, ya en Valladolid, el portavoz de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, fue identificado por la Policía Nacional minutos antes de que varios manifestantes accedieran al circuito que fue recortado previamente por la organización para disputar una jornada contra el crono de tan solo 12 kilómetros en la ciudad castellanoyleonesa.

Las protestas en Valladolid fueron el preludio del tramo final de una Vuelta que pasa a la historia sin fiesta final. Mientras las miradas se posaban en la última etapa en Madrid, los activistas intentaron cortar la penúltima carrera con una sentada encabezada por Irene Montero y Ione Belarra a 18 kilómetros de la meta en Cercedilla al grito de «Israel asesina, La Vuelta patrocina». La organización cambió el recorrido y llegó al último día, que acabó a las puertas de Madrid, con una capital blindada pero con un pelotón que se quedó a las puertas de poner el broche a la competición.