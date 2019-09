La Vuelta a España llega a Madrid: horarios de paso y recorrido de la última etapa (etapa 21) Guía útil de la etapa 21 de la Vuelta a España: perfil, recorrido, horario y municipios por donde pasarán los ciclistas el domingo 15 de septiembre LP.ES VALENCIA Sábado, 14 septiembre 2019, 15:19

La Vuelta a España 2019 disputa la 21ª y última etapa este domingo 15 de septiembre entre Fuenlabrada y Madrid. Jornada final que servirá de homenaje al portador de La Roja en su décimo aniversario. Recorrido corto, en el que se rodará lento, pero con un sprint intermedio y una llegada para los velocistas explosivos que quieran cubrirse de gloria en un final de prestigio como el de Madrid.

LAS PROVINCIAS te ofrece una guía útil del recorrido, perfil, horarios de paso y datos de interés de las etapas.

DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE - Vuelta Ciclista a España 2019 Etapa 21. Fuenlabrada - Madrid. 106 km

Recorrido de la etapa 21 de la Vuelta a España 2019

Horarios de paso de la etapa 21 de la Vuelta a España 2019

Si no visualizas correctamente los horarios y localidades de paso, pincha en este enlace y busca en el apartado de ITINERARIO HORARIO. Te mostramos los horarios más rápidos previstos por la organización de la Vuelta.

FUENLABRADA 17:10

MÓSTOLES 17:28

ALCORCÓN 17:36

LEGANÉS 17:46

GETAFE 17:52

18:26 MADRID. AV. DEL MEDITERRÁNEO, PLAZA DEL EMPERADOR CARLOS V, PASEO DEL PRADO, FUENTE DE NEPTUNO

18:31 PRIMER PASO POR LÍNEA DE META. PLAZA DE CIBELES, PASEO DE RECOLETOS, PLAZA DE COLÓN, PASEO DE RECOLETOS, C/ ALCALÁ, C/ GRAN VÍA, PLAZA DEL CALLAO, C/ GRAN VÍA, C/ ALCALÁ, PASEO DEL PRADO, PASEO DEL PRADO, PLAZA DE CIBELES

18:40 SEGUNDO PASO POR LÍNEA DE META

18:49 TERCER PASO POR LÍNEA DE META

18:57 CUARTO PASO POR LÍNEA DE META

19:06 QUINTO PASO POR LÍNEA DE META

19:15 SEXTO PASO POR LÍNEA DE META

19:23 SÉPTIMO PASO POR LÍNEA DE META

19:32 OCTAVO PASO POR LÍNEA DE META

19:41 NOVENO PASO POR LÍNEA DE META

19:49 PLAZA DE CIBELES

Perfil de la etapa 21 de la Vuelta a España 2019

Etapa 21.

Datos de interés de la etapa 21 de la Vuelta a España 2019