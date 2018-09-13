PEDALEAR EN VALENCIA POR LA INCLUSIÓN SOCIAL

REDACCIÓN. ESTE DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE TENDRÁ LUGAR A LAS 10:00 HORA EL POPULAR DÍA DE LA BICICLETA QUE, UN AÑO MÁS, LLEGA PEDALEANDO POR LA INCLUSIÓN SOCIAL. Y ES QUE, EL EVENTO DESTINARÁ LAS INSCRIPCIONES ÍNTEGRAS A LA ASOCIACIÓN DE EPILEPSIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, ALCE. LA PRUEBA SALDRÁ DESDE EL PASEO DE LA ALAMEDA. EL RECORRIDO DEL EVENTO CONSTARÁ DE POCO MÁS DE 7 KILÓMETROS, DANDO COMIENZO EN EL TRAMO ENTRE EL PUENTE DE ARAGÓN Y EL PUENTE DE LAS FLORES.
SEGUIDAMENTE, EL PELOTÓN SE ADENTRARÁ POR LA GRAN VÍA MARQUÉS DEL TURIA HASTA LLEGAR A LA CALLE RUZAFA, DONDE ENLAZARÁ CON LA CALLE COLÓN, Y SEGUIRÁ EL RECORRIDO EN DIRECCIÓN CONTRARIA AL TRÁFICO, HASTA LA PUERTA DEL MAR. A CONTINUACIÓN, YA EN LA CALLE DE LA PAZ EL RECORRIDO SE ADENTRARÁ POR SAN VICENTE HASTA LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO Y MARQUÉS DE SOTELO.
UNA VEZ AQUÍ EL ITINERARIO SEGUIRÁ POR LA CALLE XÀTIVA Y GUILLEM DE CASTRO HASTA SALIR AL MARGEN DEL ANTIGUO CAUCE DEL RÍO Y SEGUIR POR BLANQUERÍAS PARA CRUZAR DE NUEVO EL JARDÍN DEL TURIA POR EL PUENTE DEL REAL Y CONCLUYENDO EN EL PUNTO DE PARTIDA, EL PASEO DE LA ALAMEDA.
AQUELLOS QUE ESTÉN INTERESADOS EN PARTICIPAR AÚN PUEDEN INSCRIBIRSE EN LAS PLANTAS DE DEPORTES DE LOS CENTROS DE EL CORTE INGLÉS DE NUEVO CENTRO, AVENIDA DE FRANCIA Y PINTOR SOROLLA DE VALENCIA. TODOS LOS PARTICIPANTES QUE SE HAYAN INSCRITO PODRÁN PARTICIPAR EN EL CONCURSO QUE OFRECE UN PREMIO DE 250 EUROS A LA BICICLETA MÁS ORIGINAL.
PARA PARTICIPAR DEBERÁN SUBIR A INSTAGRAM UNA FOTO DEL PARTICIPANTE CON SU DORSAL BIEN VISIBLE Y JUNTO A SU BICI TUNEADA. LAS BASES DEL CONCURSO SE PUEDEN CONSULTAR EN LA WEB Y EN LOS CENTROS DE EL CORTE INGLÉS. TAMBIÉN SE SORTEARÁN 10 BICICLETAS DURANTE LA FIESTA Y ACTIVIDADES GRATUITAS QUE TENDRÁN LUGAR AL FINAL DE LA PRUEBA EN LA ALAMEDA, APTAS PARA TODOS LOS PÚBLICOS Y EDADES.
POR ÚLTIMO, HAY QUE DESTACAR QUE EN ESTE EVENTO SOLIDARIO PARTICIPARÁ TAMBIÉN LA FUNDACIÓN ONCE, QUE ABRIRÁ LA PRUEBA CON CICLISTAS INVIDENTES ACOMPAÑADOS EN TÁNDEM.