Un Mundial de récord para Ricardo Ten Ricardo Ten, ayer en competición. / comité paralímpico español El valenciano revalida el maillot arcoíris en persecución«Sabíamos que veníamos bien, pero no las teníamos todas... Ha sido de lo más increíble que me ha pasado», asegura el deportista M. RODRÍGUEZ Viernes, 15 marzo 2019, 01:19

Ricardo Ten no tiene límites. Uno de los pioneros del deporte adaptado en España por sus incontables éxitos en natación, sigue ahora triunfando fuera del agua. Sobre la bicicleta, el valenciano continúa acumulando medallas, la última en el Mundial que estos días se disputa en la localidad holandesa de Apeldoorn. Ten rubricó una jornada histórica en la que se dio el gustazo de batir el récord del mundo en persecución de tres kilómetros en la serie clasificatoria para la final. En la prueba por el título, se impuso revalidando un maillot arcoíris que ya consiguió el año pasado.

«¡Ha sido increíble! ¡No me lo puedo creer!», exclamaba eufórico Ricardo Ten en declaraciones difundidas por la UCI a través de Twitter. «Sabíamos que veníamos muy bien, pero no las teníamos todas.... ha sido de lo más increíble, de lo más grande que me ha pasado en toda mi vida», añadió el valenciano.

Ricardo Ten ya intimidó a su rival en las series clasificatorias de la mañana. En ellas, fue el mejor de los 15 participantes de su categoría (la MC1) con un registro de 3.50.051. Esto implicaba que había batido el récord del mundo de tres kilómetros en persecución en pista, que hasta la fecha estaba en poder de Zhang Yu Li (3.50.373).

El chino había establecido esa plusmarca el 9 de septiembre de 2016, durante los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro. Y comparecía en tierras holandesas con la idea de recuperar el prestigioso maillot arcoíris. La proeza matinal de Ricardo Ten, por lo tanto, ya fue un golpe en la moral del asiático de cara a la final de la noche. El valenciano se plantaba en la prueba como favorito y cumplió el pronóstico.

Con esta victoria, Ricardo Ten se postula ya como uno de los grandes favoritos de cara a los Juegos Paralímpicos que se celebrarán en Tokio en verano de 2020. Serán los primeros en los que el valenciano compita en ciclismo después de cinco exitosos ciclos en natación.

La gesta de Ten en tierras holandesas aún puede ser mayor, pues le restan otras tres competiciones. Hoy participará en 200 metros y un kilómetro, donde el año pasado ya fue bronce mundial. Mañana cerrará su concurso en el scratch. El otro valenciano que compitió ayer, Maurice Eckhard, concluyó el 12 en la prueba de persecución de tres kilómetros de la categoría MC2.