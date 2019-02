EN FEMENINO SILVIA TIRADO EXCICLISTA Equiparar a hombres y mujeres Sin conjunto valenciano UCI «Era el momento de apostar por el femenino» Silvia Tirado fue ciclista profesional entre 2006 y 2010. / vuelta cv «Tenemos un año para pensar cómo podemos ampliarla a dos días», afirma la directora de la Vuelta CV Féminas ALBERTO MARTÍNEZ Domingo, 10 febrero 2019, 23:25

Sus cuatro años como ciclista profesional le permiten establecer con lucidez un orden de prioridades. Silvia Tirado, quien en su día vistió el maillot del equipo Comunidad Valenciana, cerró ayer una semana intensísima. La castellonense dirigió la Vuelta CV Féminas, que celebró su primera edición y aspira a consolidarse en el calendario UCI. Ha nacido una prueba que abandera la igualdad.

-Una apuesta fuerte.

-La apuesta era muy fuerte desde el principio. Dori Ruano también está en medio. Surgió al ver las grandes vueltas como el Tour, la Vuelta a España, la Volta a Catalunya, que habían dado ese pasito con las féminas. El año pasado dijimos: «Igual la Volta a la Comunitat ya lo necesita». Hay muy buenas corredoras, pero falta el reconocimiento a nivel institucional y de empresas privadas. Era el momento de apostar por el ciclismo femenino e intentar que fuesen protagonistas. Yo quería máxima igualdad, aunque no se me pasaba por la cabeza la igualdad en los premios. Quizás porque he sido corredora y estoy acostumbrada a que haya esa desigualdad en premios económicos.

LAS CLAVES«Es un triunfo ser la primera carrera a nivel nacional e internacional que iguala los premios» «Es más importante que salga algo para apoyar la base que un equipo profesional»

-Ayer la vencedora se embolsó 2.435 euros. ¿Cómo se decidió?

-Se miró el reglamento de la UCI para saber qué premio establecía para las chicas para una carrera como la nuestra, que es 1.2. Establece un poquito más de 300 euros. Y para esa misma carrera en categoría masculina, fija 2.435 euros. De salida, fijamos un premio que superaba los 300. Luego nos encontramos con que la Diputación nos pidió que las chicas se llevasen el mismo premio económico que si esa prueba la corriesen chicos.

-¿Pero la ganadora se llevó el mismo premio que el ciclista que se impuso en la etapa de ayer?

-No, es diferente. La carrera femenina es de un día, es 1.2. Y la masculina es 2.1 porque es una vuelta. Entonces la cantidad económica es diferente. No hay los mismos baremos. El ganador de una etapa se lleva 3.060 euros. Lo que hemos hecho es igualar los premios dentro de la categoría 1.2. Nos hemos puesto al nivel de las mejores carreras del mundo.

-¿Son pioneros?

-Para mí, es un triunfo ser la primera carrera a nivel nacional e internacional que iguala el tema de premios. Si no me equivoco, ni en el Giro femenino ganaba tanto dinero la vencedora de la general. Y es la carrera más importante.

-¿Es la propia UCI la que debería promover esa igualdad?

-Sería lo ideal. Pero partimos de la base de que las chicas profesionales todavía no tienen establecido desde la UCI un mínimo salarial. Dicen que a partir de 2020 sí van a tener un mínimo salarial. Y me imagino que entonces veremos equipos desaparecer porque hoy por hoy no te están exigiendo lo mismo que exigen para un equipo profesional masculino. Es muy fácil sacar un equipo profesional. Yo misma he estado corriendo a nivel profesional y estaba trabajando por las tardes en una tienda de bicicletas. ¿Hasta qué punto eres profesional? En España, creo que las únicas que se dedican cien por cien al ciclismo profesional son las chicas del Movistar. El resto, tienen que tener una segunda actividad.

-¿Es una pena que no haya ningún equipo valenciano UCI?

-Estaría muy bien. Pero lo que me gustaría es que saliese con todas las garantías, que las chicas tuviesen un sueldo y todos los apoyos posibles para que ser sintiesen profesionales. Es más importante que salga algo para apoyar la base que un equipo profesional. Me haría más ilusión. Eso sí que lo echo en falta, alguien que apoye la base.Es España hay muchas corredoras y ha subido mucho la participación. Cada vez hay más chicas corriendo en bici, pero el nivel te lo da dedicarte al cien por cien o no. Y no puedes dedicarte al cien por cien si no tienes una recompensa económica. Parece que estemos vendiendo que el ciclismo femenino va avanzando en España, pero lo que sí está avanzando es la mujer que practica ciclismo. Hay muchas de cicloturismo que dan el salto a la carrera. Pero esas van y vienen.

-Tiene 32 años, pero abandonó la competición muy pronto. Fue ciclista profesional entre 2006 y 2010. ¿No percibe un avance real?

-A mí me cuesta verlo. A nivel nacional, se está avanzando, pero muy poco a poco. Es muy importante la base. En escuelas cada vez hay más chicas. En categoría juvenil necesitan un muy buen apoyo, porque también tienen la responsabilidad de los estudios. Hay muchas que se quedan por el camino por la falta de apoyo. Eso ya pasaba en mi época y sigue ocurriendo.

-¿Faltan referentes?

-Faltan. Anna Sanchís ha sido muy buena. No sé si es que no nos hemos sabido vender. No hay ninguna Marianne Vos o Pauline Ferrand-Prévot. No hay referente. No vende como venden otros deportes. Siempre parece que falta una tecla por tocar y no sabes cuál es.

-¿Quién puede tomar el testigo de Anna Sanchis?

-Alba Teruel y Cristina Martínez pueden ser muy buenas. Ya lo demostraron la temporada pasada. Tienen mucho ciclismo en sus piernas. Les falta ese punto de sentirse más importantes. Yo creo que pueden ser dos grandes referentes.

-Desde el año pasado, ejerce como jefa de protocolo de la Volta a la Comunitat. ¿Cómo valora la figura de los azafatos?

-Esa medida se tomó hace dos años. Yo ahí no estaba, pero me parece bien. Son chicos y chicas que hacen un trabajazo. No son figuras andantes. Llevamos dos chicas y dos chicos. Hemos sido pioneros en poner azafatas y azafatos, aunque yo les llamo ayudantes de podio.

-¿El objetivo es ampliar las etapas de la Vuelta CV Féminas?

-Queremos que sea una carrera referente en el calendario. Hay equipos profesionales muy importantes que no han podido venir pero que quieren estar el próximo año. Lo que se ofrece, no sólo en bolsa de premios, sino tener una televisión en directo, tener la misma infraestructura que los chicos, tener la misma distancia que los chicos... No hay otra así a nivel nacional ni internacional. Tenemos un año para pensar de qué forma lo podemos hacer para que sea dos días. Sería lo ideal, porque desplazar a los equipos para sólo un día es complicado. Pero hay que pensarlo mucho y ser realistas. Si el sábado es la etapa reina de los chicos, no puedes hacer una carrera paralela. Nos gustaría ampliarlo, pero no sabemos cómo.