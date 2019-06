Miguel Indurain, exciclista: «Landa e Izaguirre son el relevo generacional del ciclismo español» Miguel Indurain, en la Marina Real. / irene marsilla «Cuando eres deportista profesional la vida pasa muy rápido. No puedes disfrutar, no es que sea ingrato. Lo debes aceptar», dice el navarro LOURDES MARTÍ VALENCIA. Domingo, 2 junio 2019, 01:04

Hace una semana, los navarros eligieron como los compañeros de barra ideales para tomarse una cerveza a Miguel Indurain y a la cantante Amaia Romero. El exciclista sonríe cuando se le comenta el resultado de la encuesta que se realiza anualmente. Hace 22 años que dejó el deporte profesional, pero es ese ídolo que une a muchas generaciones.

-Justo antes de esta entrevista, un chaval que tendría unos diez años le ha pedido un autógrafo y una fotografía, ¿le sorprende?

-Me parece curioso, claro. Pero supongo que sus padres y abuelos le hablaron de mí porque lo disfrutaron y tal y como controlan las nuevas tecnologías, entran en Youtube y miran mis carreras. Es muy bonito y también chocante que sin haberlo vivido te sigan. Trasciendes.

-En Valencia se le ha querido mucho, como también al ciclismo. Parte de esa afición se ha recuperado gracias a la Marcha Ciudad de Valencia pero también a la Volta a la Comunitat que después de un paréntesis ha vuelto con intención de consolidarse en el calendario.

-Es una alegría. En la anterior edición, la Volta fue una de las mejores carreras a nivel internacional. Venían grandes profesionales a participar en ella. Luego vino el parón, ya que nosotros nos afectan mucho las crisis porque vivimos de los patrocinadores: no cobramos entrada y sobrevivimos como podemos. Por suerte la Volta se ha podido recuperar y vemos cómo año a año se va ganando un hueco. Es una gran noticia porque como dice aquí siempre ha habido una gran afición, buenos equipos y corredores de nivel y es bonito ver cómo sigue adelante.

-¿Ganará Mikel Landa algún día una gran vuelta?

-Ahí está, entre los primeros. Anda bien. La contrarreloj es un poco donde más dificultad tiene pero es un corredor bravo, se defiende bien, tiene carácter y algún año acertará. Para ganar una gran vuelta deber ser regular, bastante metódico en todo el trabajo que hace y con la calidad que tiene seguro que llegará.

-Lo que no falta es recambio: Marc Soler o Enric Mas son otros de los que están llamados a hacer historia en el ciclismo español.

-Ya toca un relevo generacional después de Purito y Contador. En principio, Landa e Izaguirre son ese relevo que tiene que sacar el ciclismo español hacia adelante.

-Me parece curioso con la cantidad de ciclistas nacionales que hay con nivel que sólo haya un equipo World Tour, el Movistar.

-Ahora el ciclismo es más internacional. Antes los equipos eran más regionales y las carreras nacionales te valían. Hoy en día por ejemplo corres en China y si detrás no tienes un patrocinador potente o de carácter internacional no le vale tener publicidad en Asia. Encontrar una casa internacional y motivarle para que apueste, más. Es una pena porque llegamos a tener muchos buenos equipos, en mi época todos los mejores internacionales venían a competir aquí, pero es lo que hay y por lo que hay que pelear. Es cierto que en España hay equipos continentales y poco a poco les dará por dar un paso grande.

-Y hablando de la internacionalizad del ciclismo, sólo hay que mirar la clasificación del Giro con el papel que está teniendo Richard Carapaz.

-Sí, hoy en día el ciclismo se vive a nivel mundial. Colombianos, ecuatorianos, antes éramos españoles, franceses, italianos, holandeses... ahora también destacan rusos, chinos, japoneses, noruegos, norteamericanos. El ciclismo es mucho más internacional y el nivel que se practica en todo el mundo es muy alto.

-Ahora disfruta del ciclismo en fin de semanas como hoy justo en la Comunitat, donde empezó todo.

-Ganar el campeonato de España amateur me cambió la vida. Al año siguiente, empecé a ser profesional. He ganado la Volta, después he participado en homenajes, otras carreras... me une mucho a esta ciudad, también a amistades.

-Antes me hablaba de Landa y la contrarreloj, precisamente a usted tanto aquí como en otros lugares se le recuerda por ello.

-Para mí la contrarreloj era un punto de inflexión para en las grandes carreras. En la montaña, por mi peso y estatura, trabajé mucho para poder dominarlas y pasarlas lo mejor posible, pero en la contrarreloj era donde tenía que marcar la diferencia con los grandes escaladores. Era mi forma de correr, a unos le gustaba a otros no.

-Así, a grandes rasgos, ¿en qué ha cambiado el ciclismo?

-No se lo puedo decir porque no estoy metido pero yo llevaba las mejores tecnologías, ruedas, bicis y aerodinámica del momento que han quedado ya desfasadas. Es un deporte individual en el que debes tener un gran equipo detrás.

-En aquella época que era una súper estrella, ¿era consciente?

-Cuando eres deportista profesional todo sucede muy rápido, la vida se te pasa volando. Estás pensando siempre en lo siguiente. Todo transcurre casi sin disfrutarlo. No es ingrato, es que el deporte es así y te tienes que adaptar.

-Imagino que lo más duro que ha vivido son las despedidas de compañeros de forma prematura.

-La vida es dura, pasan accidentes, es ley de vida. Pero que se vayan pronto como sucedió como Armand (de las Cuevas) o o con el 'Chava' Jiménez es duro y difícil pero al final tienes que aceptarlo. Toca seguir pedaleando, también a día de hoy, porque si no te caes.