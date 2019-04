Juan y sus colegas retan al desierto Juan, Javier, Ángel y Miguel, de izquierda a derecha. / damián torres Tras perder 30 kilos, el valenciano y otros cuatro compañeros afrontan la Titan | «Cada uno va a tener su rol. Sabemos que el sufrimiento encima de la bici y el compañerismo nos van a marcar», comenta Miguel Moya MOISÉS RODRÍGUEZ REAL DE GANDÍA. Lunes, 29 abril 2019, 02:59

La Titan Desert acaba de arrancar, consolidándose como una carrera de carreras. Un evento de esos en los que cada uno de los que alcanzan la meta saborea su dosis de victoria. En la edición más numerosa de la historia, 675 participantes tomaron ayer la salida en la primera de las seis etapas que se desarrollarán hasta el sábado por Marruecos. Entre ellos se encuentran los cinco integrantes del Delikia Monblau Team, que han iniciado un proyecto piloto que esperan, incluso podría decirse que sueñan, vaya creciendo en los años sucesivos.

El equipo lo integran Miguel Moya, Javier Cabanes, Juan Pérez Monblau, Ángel Vitoria y Jota Bataller. «Cada uno tenemos nuestro rol en el grupo, y eso nos va a facilitar seguir adelante cuando la cosa se complique ahí en el desierto», indica Miguel Moya, un poco el psicólogo y el filósofo del grupo: «Sabemos que el sufrimiento encima de la bicicleta y el compañerismo nos van a marcar. Habrá instantes de tensión, en que lo pasaremos mal y todos vamos a necesitar ayuda del otro». «Aquí todos nos llevamos bien y todos están dispuestos a pagar el café, pero hay que estar preparados para cuando estemos ahí solos en el desierto», señala Javier Cabanes.

Los cinco aficionados al ciclismo se han conjurado para llegar en grupo a la última meta. A rodar juntos entre dunas, senderos y montañas, sin dejar a nadie atrás. El grupo en torno a Javier Pérez Monblau, para quien el reto de la Titan Desert es la guinda de otro personal. «Había ganado peso un poco por la vida que llevamos. Tenía hambre, pues llegaba a casa y me comía un bocadillo o dos platos de paella, o merendaba una empanadilla. Llegué a pesar 140 kilos y ahora estoy en 108. El objetivo era sentirme mejor y vincularlo al deporte, que llevo unido al ciclismo toda la vida. Generar unos hábitos de vida. Ahora ya no paso hambre», explica. Además de ser un poco el centro de atención de sus compañeros, Javier es también un poco la alegría del grupo. «Sabe que está ante un reto superior y venía a los entrenamientos los sábados a las 7 de la mañana con música. Él es así, nos anima un poco a todos». El líder del equipo es Javier Cabanes, que ha llegado a participar en carreras de élite en bicicleta de carretera y compite en ciclocrós. «Para él, la dificultad reside en que el equipo no está hecho en torno a él sino que se tiene que adaptar a nosotros», precisa Miguel Moya: «Es un poco la persona que tiene los conocimientos técnicos y mecánicos, y nos tiene que liderar. Y ser también quien lleve a Juanito».

La prueba de Marruecos afronta su edición más numerosa, con 675 participantes En la etapa maratón, los competidores deben trasladar todo lo necesario para pasar la noche

Igual que Jota Bataller, que no pudo asistir el día en que se realizó este reportaje porque estaba impartiendo clases. Profesor de profesión, le encanta el deporte. «Cariñosamente le llamamos la mula. Está muy fuerte. Físicamente es un espectáculo. Asistirá a Juan, llevándole cosas, sobre todo el día de la etapa maratón», precisa Miguel. Esa jornada se compone de dos etapas solapadas, en la que los participantes deben trasladar todos los enseres necesarios para pasar la noche y volver a competir el día siguiente.

El equipo lo completa Ángel Vitoria. «Es el único padre de familia, el que pone el sentido común y nos orienta con la logística. Es muy organizado, lleva tres meses dándonos la vara y el único que a un mes de viajar tenía ya la mochila preparada», explica Miguel. «Mi hándicap es que tienes unas obligaciones familiares que no puedes dejar de lado. Esto no es como un triatlón, que entrenas y te vas el día de la carrera, la haces y ya está. Aquí debes tener muchas cosas en cuenta antes de viajar», especifica Ángel.

El momento ha llegado y el reto está en marcha. Este año, el de Juan Pérez Monblau, pero la Titan de 2019 puede ser la primera piedra de un proyecto mucho mayor. «Delikia viene esponsorizando a varias iniciativas relacionadas con el deporte. Esto surgió un poco en una comida, preguntándonos por qué no poner en marcha un reto que surgiera de gente de la propia empresa. ¡Y aquí estamos!», concluye Miguel. En Marruecos, retando al desierto, al sol y al agotamiento, con el único objetivo de convertirse el sábado en titanes.