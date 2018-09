Isabel Ferreres: «Estamos en equipos humildes y no cobras» Isabel Ferreres, durante un entrenamiento. / lp «En Valencia no hay muchas carreras, están casi todas en el País Vasco», dice la castellonense, que crece en el Sopela ALBERTO MARTÍNEZ Lunes, 1 octubre 2018, 00:18

La auto exigencia se reflejó en el rostro de Isabel Ferreres hace ocho días. Durante el Campeonato de España de Pista, celebrado en el velódromo Luis Puig, la joven castellonense se colgó dos bronces en categoría élite: en persecución individual y en velocidad por equipos. La de La Vall d'Uixó, a punto de cumplir 20 años, representó con éxito a la Comunitat, pero quiere más. Sabe de su potencial y tiene grandes retos.

-¿Qué valoración realiza de la competición?

-Realmente me esperaba un poco más. Esperaba estar mejor físicamente.

LAS CLAVES «Cada vez está todo más igualado y se nos dan más oportunidades a las mujeres» «Hay muchas que pueden tomarlo. Hay corredoras muy buenas en el ciclismo valenciano y nacional»

-Es muy exigente.

-Cuando compites, lo que buscas es dar lo máximo de ti y conseguir los mejores resultados posibles. Mi objetivo, que era estar más arriba tanto en la persecución individual como en Madison, no lo he conseguido. No estoy muy orgullosa del campeonato que he hecho.

-Pero pese a su juventud, acumula numerosas medallas.

-Desde hace varios años, estoy consiguiendo bastante medallas, sobre todo en pista. Pero bueno, se nota que en categoría élite hay más competitividad y las cosas son más complicadas.

-¿A qué aspira en este deporte?

-Aspiro a ser lo mejor que pueda ser y a intentar estar en un futuro en los Juegos Olímpicos. En los de París, porque para Tokio está muy difícil la cosa.

-Hace casi un año, Anna Sanchis anunció su retirada. ¿Se ve preparada para coger su testigo o se vuelca en la pista?

-Yo realmente siempre me he enfocado más hacia la pista. En un futuro me gustaría estar más centrada en la pista, pero tampoco me cierro puertas en la carretera. Siempre me ha divertido mucho correr en pista y la carretera también me gusta mucho. Al final son dos cosas complementarias.

-¿Qué le da la pista?

-Es diferente. La pista es para corredores más explosivos. Son tan cortas, que la táctica de carrera es más importante.

-Anna Sanchis ha dejado un vacío en carretera. ¿Quién puede tomar el relevo?

-Hay muchas corredoras que pueden tomarlo. De Movistar, la mayoría. Y luego, poco a poco, las que vayamos subiendo nuestro nivel. Anna Sanchis era muy buena, pero ahora también hay corredoras muy buenas en el ciclismo valenciano y nacional. Con la salida del Movistar las corredoras de ahora están cogiendo más nivel.

-Usted y la valenciana Sofía Rodríguez formaban parte del Dstrel Hyundai Koryo Car. Ambas se han marchado a un equipo de categoría UCI: el Sopela Women's Team.

-Estábamos juntas en el Hyundai desde cadetes. Y ahora hemos vuelto a coincidir en el Sopela. Lo que interesaba era correr más carreras y, sobre todo, en el extranjero. Y el Sopela nos da esa oportunidad.

-¿Ya ha debutado en el extranjero con el Sopela?

-Sí. Antes había corrido en el extranjero en pista, pero en carretera nunca. Hemos corrido en Bélgica, Francia, la World Tour Challenge de Madrid... Hemos hecho bastantes carreras que con el Hyundai era un poco complicado.

-¿Cómo se ha sentido?

-He visto que hace falta entrenar mucho más y tener mucho más gas.

-En la Comunitat, no hay ningún equipo femenino UCI.

-Hacer un equipo es complicado, y, sobre todo, UCI, porque hace falta corredoras que tengan un nivel bueno. Ahora mismo hay tres equipos UCI: el Movistar, el Bizkaia y el Sopela. Y creo que este año va a salir otro en Cataluña. A lo mejor faltan corredoras para hacer más equipos UCI. Ese es el problema.

-¿Le gustaría que surgiese uno en la Comunitat?

-Claro que sí. Llevar el nombre de la Comunitat siempre está bien. Pero claro, ya es más difícil.

-¿Se puede vivir del ciclismo femenino en España?

-Si no estás en Movistar, es complicado.

-¿Falta profesionalidad?

-Si no estás en Movistar, realmente profesional no eres, porque no cobras. Estamos en equipos humildes, que bastante tienen con llevarte a entrenar y que no tengas gastos. El equipo lo paga todo.

-¿Cuál es la clave para triunfar?

-Disfrutar de lo que haces. Si no disfrutas, no vale la pena hacer nada.

-¿Su familia le contagió la pasión por el ciclismo?

-Siempre ha gustado al bici en mi casa. Mi padre, mi tío, mis primos... He corrido con mis primos. Mi padre ha salido en bici toda la vida.

-¿Cuándo empezó?

-Con diez años. Empecé entrenando en la escuela del pueblo. Teníamos una pista en La Vall y entrenaba con mi primo y unos cuantos más. Disfrutaba un montón. Poco a poco, te va gustando más y vas conociendo gente. Es otro mundo.

-¿Entrenaba en un velódromo?

-Tipo velódromo. Es de 400 metros, no tiene peralte y es muy llana. Pero servía para entrenar.

-¿Eso ha hecho que se decante por la pista?

-Claro. Con esa edad, empecé a ir al Luis Puig y a entrenar y competir allí. Desde pequeña he corrido en pista. Por eso me gusta tanto.

-De Vila-real, muy cerca de usted, es Sebastián Mora, un referente en pista. ¿Se conocen?

-Coincidimos muchas veces en los entrenamientos y en los campeonatos. Además, tenemos el mismo entrenador, que es Dídac Navarro.

-¿Estudia?

-Sí, estudio en la Universitat de València Educación Física. Lo voy compaginando. Estoy en tercero.

-En febrero se disputará la tercera edición de la Setmana Ciclista Valenciana. ¿Orgullosa?

-Me parece muy bien. Está fenomenal tener una carrera así en casa. Es España hay cuatro carreras femeninas de categoría UCI. La Setmana Ciclista, la Bira, la Durango-Durango y la Madrid Challenge.

-¿Son insuficientes para crecer?

-No hace falta que sean carreras UCI. Pueden ser normales. En Valencia no hay muchas carreras. Están casi todas arriba, en el País Vasco y demás.

-¿Hay machismo en el ciclismo?

-Cada vez está todo más igualado y se nos dan más oportunidades a las mujeres.