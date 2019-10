Un baño de oro que empuja a Sebastián Mora hacia Tokio «Ahora toca hacer un buen final de temporada y encaminar definitivamente la clasificación para los Juegos», asegura | El ciclista castellonense suma ocho medallas internacionales en esta década después de proclamarse campeón europeo en scratch EFE/R. D. Viernes, 18 octubre 2019, 23:56

La medalla de oro en el Europeo es un buen aperitivo para Sebastián Mora. Un sabroso bocado, de esos de abrir el apetito ante la perspectiva de una suculenta cena en un buen restaurante, pero un aperitivo al fin y al cabo. Su octava medalla internacional en esta década se quedará en nada si falla en los próximos meses y no le llega el plato principal. El ciclista de Vila-real, cuando aún celebraba su victoria en la modalidad de scratch, admitía que en los próximos meses sólo hay un objetivo: los juegos de Tokio.

"Este triunfo fruto del trabajo de todo el año. Ahora toca seguir trabajando para hacer un buen final de temporada con la pista y encaminar definitivamente la clasificación para Tokio 2020", señaló Sebastián Mora en Apeldoorn (Países Bajos), donde el jueves se proclamó campeón de Europa de scratch tras imponerse en una carrera en la que tuvo que saber dónde atacar.

Tras hacerlo a siete vueltas para el final, supo administrar su ventaja para hacerse con la primera medalla de oro del equipo español en los Europeos. "Cuando he visto el hueco no he parado hasta meta", explicó el ciclista de Vila-real.

"Viendo los participantes sabía que iba a ser una carrera muy táctica. Era consciente de que había gente mucho más rápida de cara al sprint como Coquard o Consonni y me la he jugado a falta de 12 vueltas para el final. Me han cogido, pero me he vuelto a lanzar, he cogido hueco y ya he ido a tope hasta la línea de meta", resumió. Tras él llegaron a meta el griego Christos Volikakis y el neerlandés Wim Stroetinga, que se colgaron las medallas de plata y bronce, respectivamente.

Sebastián Mora participa en pruebas de ruta, aunque ha sido en la pista donde se ha mostrado más expeditivo, cosechando sus principales éxitos. Nacido en 1988, la modalidad de scratch le ha dado al ciclista de Vila-real su mayor momento de gloria cuando en 2016 se proclamó campeón del mundo. A nivel europeo, también en esta modalidad ha reinado en tres ocasiones, dos como élite y una de sub-23.

A las dos medallas absolutas en scratch hay que sumarle otras tantas –todas ellas de oro– en la modalidad de madison. Esto en lo que se refiere a los Europeos, ya que en esta modalidad también se ha colgado una plata y un bronce mundiales. Si el scratch le ha dado gloria, madison también ha permitido brillar a Sebastián Mora en los últimos año, al igual que las pruebas de persecución: junto a Eloy Teruel, David Muntaner y Albert Torres quedó sexto en los Juegos de Londres, batiendo el récord de España.

Convertir en realidad el sueño olímpico es un poco más sencillo de cara a Tokio 2020. Entre el 3 y el 9 de agosto, el velódromo de Izu acogerá doce pruebas de ciclismo el pista, después de que el programa de estos Juegos rescate el madison, ausente en Río. A Sebastián Mora le toca apretar los dientes hasta marzo, cuando sabrá si está presente en la gran cita internacional del próximo año. "Orgulloso del trabajo diario, de mi familia, de mi equipo y mis amigos", fue el mensaje que escribió el jueves en sus redes y espera repetir el próximo verano.