«Tenemos muy buen nivel, venimos para quedarnos» Rita Cabañero, en el viejo cauce del río Turia.

Es la única árbitra en la Tercera División valenciana. Rita Cabañero derrocha determinación. Tiene las ideas clarísimas. A sus 25 años, la de la Pobla del Duc se ha convertido en un referente de la Comunitat. Ha tomado el camino de asistente con el objetivo de seguir escalando tanto en el fútbol masculino como en el femenino. Se siente arropada.

-¿Cómo entró en el mundo del arbitraje?

-Siempre me ha gustado el fútbol, pero nunca he llegado a practicarlo. Mi padre y mi hermano han sido jugadores y entrenadores y, cuando iba a ver sus partidos, siempre me daba curiosidad la figura del árbitro. Pensaba: «¿Cómo puede estar haciendo su trabajo mientras todos le critican?». Pero nunca había pensando en cómo podía llegar a ser árbitro. Ya en la universidad, vi que impartían un curso de árbitros y decidí hacerlo. Así empecé. Estudiaba Ciencias del Deporte en Alicante. Ahora estoy haciendo el Máster de profesora en Valencia. Cuando acabe, opositaré.

-¿Se puede vivir del arbitraje?

-El femenino no es profesional. De momento, no puedes vivir de ello. Estamos empezando y es difícil.

-¿Cómo ha sido su camino?

-Es mi octava temporada. He estado seis años de árbitra principal. Cuando se hizo la categoría de arbitraje femenino de la Liga Iberdrola, necesitaban árbitras y asistentes. Y me metí como asistente. Es el segundo año que la Liga Iberdrola está arbitrada completamente por mujeres. El Comité Técnico de Árbitros apostó por nosotras. Marisa Villa está a cargo de todo y nos apoyó un montón, confió en nosotras. Está saliendo muy bien.

-¿Hubo dudas al principio?

-Al principio, a lo mejor la gente estaba un poco asustada, pero esto va a más. Tenemos muy buen nivel y nos preparan muchísimo. De cada partido hacemos un autoanálisis y aparte vienen a examinarnos. Estamos teniendo la oportunidad de crecer y estoy muy contenta. Vamos a más y cada vez tenemos más ganas de trabajar y mejorar para seguir en el arbitraje. Hemos venido para quedarnos.

-¿Para alcanzar la Tercera División, ha superado las mismas pruebas que los hombres?

-Sí, los baremos son iguales. Eso es lo que nos cuesta más. Pero también es verdad que este año han adaptado las pruebas físicas para que sean más 'entrenables' y tengamos más posibilidades de llegar a la élite. Competir con todos los chicos de España es muy difícil.

-¿Es muy sacrificado?

-Sobre todo en el tema físico. No puedes perdonar ningún día de entrenamiento. Y he cambiado la dieta. Es todo disciplina. Y yo, como quiero seguir subiendo de categoría en el fútbol masculino, tengo que darlo todo de mí.

-¿Cuáles son sus metas?

-En el fútbol femenino, quiero ser internacional. Es difícil, pero hay que pelear. Y en masculino, mi objetivo es subir a Segunda B.

-¿Actualmente hay árbitras en Segunda División B?

-En Segunda y Segunda B hay asistentes, pero árbitras principales aún no. Esperemos que alguna llegue.

-¿Piensa que alguna mujer acabará pitando en la Primera División masculina?

-Sí. Están trabajando para que las pruebas físicas no sean tan difíciles para nosotras. Es un camino muy difícil, pero al final llegará.

-¿Tiene claro que desea progresar como árbitra asistente?

-Sí. Me fui a Suiza y he hecho un curso de la UEFA. Mi camino es ese.

-¿Existe el miedo a equivocarse?

-Quieres acertar al cien por cien en los partidos, pero igual que un jugador o un entrenador se puede equivocar, tú también.

-¿Cómo afectan los errores?

-Cuando estamos en el campo, lo que la gente dice no lo tenemos en cuenta. No prestas atención. Estamos muy concentrados. Cuando después de tomar una decisión tienes alguna duda, debes desconectar enseguida, porque si no vas a volver a fallar. Y a lo mejor has acertado. Si después de un partido ves el vídeo y has cometido un fallo, tienes que intentar que no vuelva a pasar. Te sabe mal por los equipos. He llegado a ir a casa y llorar por no haber sido lo justa que debía haber sido. Ojalá no hubiese fallado. Queremos acertar en todo.

-¿Qué le parece el VAR?

-En el fútbol femenino aún no tenemos. Es una ayuda. Es para que el fútbol sea más justo. Al principio se hablaba de que rompería la dinámica del fútbol, pero no rompe ninguna dinámica. Es instantáneo.

-Hace tres semanas, varios comentarios machistas en un partido de Tercera entre el San Cristóbal y el Llagostera desataron la polémica. ¿Cómo le sienta?

-La noticia en realidad debería haber sido que por primera vez tres mujeres estaban arbitrando un partido de Tercera masculina. Siempre hay alguien que hace comentarios que no debería, pero yo me siento respetada cuando voy al campo.

-¿Cómo se puede corregir ese tipo de comportamientos?

-El club tiene que decir: «No quiero gente que ensucie la imagen del fútbol». Los clubes están luchando por eso. Cuando alguien te dice algo en un campo, la misma gente del público le reprende: «¡Ya está bien!».

-¿Ha vivido episodios así?

-Todas hemos tenido algo. Claro que me han dicho. Muchas veces mis padres están en la grada y me dicen: «Este se ha pasado un poco». Y a lo mejor yo ni me he dado cuenta. Otras veces sí que te das cuenta porque está justo detrás tuya. Sobre todo cuando sales al campo, porque luego desconectas. A mí no me ofende personalmente. Me da rabia y pena por la sociedad en general, por que aún estemos así.

-¿Sus padres lo pasan peor?

-No. Ellos van, nadie se entera de que están ahí y callan.

-¿Y cómo es el trato de los jugadores de equipos masculinos?

-Como una persona más. Ellos, jugadores y entrenadores, tienen mucho respeto.

-¿Tiene grabado en la memoria algún partido?

-El año pasado, en la Liga Iberdrola, fui a Anoeta al derbi vasco. Nunca había arbitrado en un campo tan grande. Hubo 21.500 espectadores. Al salir y ver toda la gente animando, pensé: «Ojalá sea así siempre».