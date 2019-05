BENIPARRELL I BORBOTÓ GUANYEN A BICORP Les protagonistes de la última jornada de la Lliga Bankia viscuda en Bicorp. FPV LLIGA BANKIA FEMENINA DE RASPALL Miércoles, 8 mayo 2019, 00:19

REDACCIÓ. DIUMENGE PER LA VESPRADA ES VA DISPUTAR LA 8ª JORNADA DE LA LLIGA BANKIA FEMENINA DE RASPALL EN EL TRINQUET DE BICORP, QUE ES VA TANCAR AMB LES VICTORIES D'AQUESTS EQUIPS. EN EL PRIMER DUEL, LES XIQUES DE BORBOTÓ, ANABEL I AMPARO, VAN COMENÇAR MOLT BE L'ENFRONTAMENT I VAN SUMAR ELS QUATRE PRIMERS JOCS. TOT I QUE SEGUIDAMENT LES JUGADORES DE ALQUERIA D'ASNAR, ERIKA I MYRIAM, NO TIRAVEN LA TOVALLA I ACONSEGUIREN ANOTAR EN EL SEU MARCADOR ELS DOS SEGÜENTS JOCS, PER A REFLEXAR UN 20 A 10. LA PARTIDA LA VA TANCAR LA PARELLA DE BORBOTÓ, QUE NO ES VA RELAXAR DESPRÉS DE LA REACCIÓ DE LES SEUES RIVALS (30-10).

LA SEGONA PARTIDA DE LA VESPRADA, LA DISPUTAVA EL EQUIP DE BICORP B FRONT AL EQUIP DE BENIPARRELL. NATALIA I NEREA, JUGADORES DEL BICORP, VAN COMENÇAR UN POC GELADES I BENIPARRELL VA SUMAR ELS DOS PRIMERS JOCS DE MANERA MOLT CÒMODA. DESPRÉS SE VA IGUALAR UN POC MÉS EL JOC, TOT I QUE MILLORAREN EL JOC INICIAL LES INTEGRANTS DE BICORP NO VAN PODER ACONSEGUIR SUMAR NINGUN JOC EN EL MARCADOR, DEGUT A QUE LA PARELLA DE BENIPARRELL, ANA I NOELIA, VAREN JUGAR A UN GRAN NIVELL DURANT TOT L'ENFRONTAMENT, EL RESULTAT FINAL VA SER DE 30 A 0.