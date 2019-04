Ygueravide y Gimeno, las guindas valencianas Vega Gimeno (derecha) intenta defender a Luci Pascua, jugadora del Perfumerías Avenida. / efe Anna Gómez, María Pina y Tamara Abalde tienen claro que continuarán otro año en el Valencia Basket, así como Rubén Burgos en el banquillo La base del Nadezhda y la interior del Mann Filter son dos de las opciones del nuevo proyecto taronja para la Eurocup JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Miércoles, 1 mayo 2019, 00:59

El Valencia Basket de la temporada 2019-2020 ya ha comenzado a dar sus primeros pasos, tras terminar su gran estreno en la Liga Dia en la cuarta plaza y con un balance global de 20-11, donde destacó el triunfo en los cuartos de final del playoff frente al Gernika. Esa victoria abrió la puerta de la próxima Eurocup para las taronja, con lo que el proyecto tendrá que dar un salto mayor de lo esperado en su segundo año en la máxima categoría, donde la estimación era haber cerrado el curso de estreno con el equipo entre los ocho primeros.

La exigente campaña que comenzará tras el verano, con la competición europea, obligará a reajustar el plan inicial aunque, tal y como ha podido confirmar esta redacción por fuentes oficiales, no variará el planteamiento de ir reforzando la plantilla con las mejores jugadores valencianas. Así, dos de las opciones que están encima de la mesa son las de la base Sandra Ygueravide y la ala-pívot Vega Gimeno. El caso de Ygueravide, directora de juego de 34 años y otro producto de la cantera del Ros Casares, se encuadra en ese nivel de exigencia que va a suponer el estreno en la competición continental. La valenciana ha ganado esta temporada el título de la Eurocup siendo clave en el Nadezhda ruso, donde en el segundo partido de la final, el que decantó la victoria de su equipo, dominó la pista con 38 minutos disputados y 13 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias y un +23 de ratio en el +/- con ella en juego. Su fichaje sería, sin duda, un lujo para la segunda temporada en la Liga Dia del Valencia Basket.

Vega Gimeno ya estuvo en las quinielas de la temporada de estreno del proyecto taronja pero la valenciana renovó su contrato con el Mann Filter tras superar su grave lesión de rodilla. Esta campaña ha tenido un papel fundamental en la buena temporada de las aragonesas, promediando 10,5 puntos, 4,7 rebotes y 9 de valoración en la Liga Regular, con un 31% en los triples. Un dato ponderable para un equipo, el de Rubén Burgos, que ha sido muy irregular en el tiro exterior este curso. La curiosidad con las dos valencianas es que compartirán la selección española de baloncesto 3x3, deporte olímpico en Tokio 2020, junto a Paula Palomares y Aitana Cuevas. España jugará en San Juan de Puerto Rico la clasificación para la Copa del Mundo y debutará el 4 de mayo frente a Nueva Zelanda.

En la agenda de actuación de Esteban Albert, el cerebro deportivo del Valencia Basket femenino, está la decisión sobre las jugadoras que no continuarán en el proyecto para comenzar a ofrecer las renovaciones a las que sí que siguen contando en el proyecto. También con Rubén Burgos, donde siempre se ha trabajado con la idea de la continuidad tras superar los objetivos deportivos. En el bloque nacional, Anna Gómez, María Pina y Tamara Abalde, si no hay ningún giro de última hora, tendrán una oferta de renovación mientras que Esther Díaz, Rebeca Cotano e Irene Garí tendrán que esperar al ajuste de las piezas. Otra decisión importante tendrá a Marina Lizarazu como protagonista, puesto que la base se ha pasado la temporada en blanco tras su grave lesión de rodilla. La joven jugadora, de 24 años, se rompió en septiembre el ligamento cruzado y no ha podido debutar con la camiseta taronja.