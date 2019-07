Baloncesto María Pina: «La selección no se cansa de ganar» La valenciana tras conquistar el Eurobasket: «Ahora, a pensar en Tokio» | «Para nada me esperaba esto a nivel personal», afirma la jugadora de Benetússer, que ya sueña con estar en los Juegos de 2020 MANUEL MORERA Valencia Miércoles, 10 julio 2019, 17:37

La jugadora del Valencia Basket, María Pina, llegó ayer por la mañana a casa acompañada de su medalla de oro, conquistada en el Eurobasket de Serbia y Letonia. La valenciana se mostró orgullosa por el título conseguido, pero quiso destacar el deseo de alcanzar el triunfo por parte de sus compañeras: «La selección no se cansa de ganar, es increíble la ambición y el compromiso que tienen todas las jugadoras, las que más tiempo llevan, las nuevas que hemos venido. Ahora a descansar y a pensar en Tokio».

El camino hasta la consecución del Eurobasket no ha sido sencillo. Las españolas partieron con la responsabilidad de defender título y con el conocimiento de que no eran favoritas. La jugadora taronja realizó un balance del campeonato: «Los partidos de la fase de grupos han sido difíciles, el de cuartos por el resultado parece que fue fácil aunque nos costó muchísimo, la semifinal fue increíble y luego la final a nivel de resultados fue más abultada, pero emocionante».

La carrera deportiva de la valenciana tampoco ha sido un camino fácil, ya que tuvo que irse a Cataluña con 14 años para desarrollarse en el equipo Segle XXI. Su primera presencia en la selección fue en 2006, cuando con solo 19 años sustituyó a la lesionada Laura Camps. Ahora, 13 después, gracias a su increíble temporada con el Valencia Basket ha podido volver a representar a España en un gran torneo : «Ha sido especial, llevaba mucho tiempo sin venir con la selección, además yo sabía que me estaba jugando un puesto con la tensión de la concentración, ver que al final estaba entre las 12 y que hemos ganado el oro. Ha sido emocionante».

Pina fue presentada hace un año en el equipo de su tierra tras pasar por un sinfín de clubes en España como el Estudiantes, el Basket Zaragoza o Perfumerías Avenida. Llegó a un proyecto en formación que alcanzaba por primera vez la máxima categoría del baloncesto femenino nacional tras dos temporadas en segunda división. Entonces hablar de grandes objetivos para un 'rookie' de la Liga Dia era una quimera. Durante su presentación, la de Benetússer reconoció las dificultades que esto entrañaba: «Todas las jugadoras que vienen aquí saben que hay una ilusión. No sé si eso es Copa de la Reina o playoff, eso se irá viendo porque es un equipo que aun está en construcción. La ilusión la tenemos pero la competición es dura, hay equipos con buenos presupuestos. Veremos con el paso de la temporada dónde estamos».

La alero valenciana volvía a la selección en un gran torneo por primera vez desde 2006

Ahora, la alero de 31 años admitía con una sonrisa y su medalla de campeona colgada al cuello que la temporada había sido mucho más exitosa de lo que se podía imaginar hace un año: «Para nada me imaginaba esto a nivel personal y de resultados del club. Estar con la selección, participar y ganar el oro. Todo ha sido un extra».

La valenciana también quiso hacer hincapié en que, pese a no ser una de las jugadoras con más minutos, ha entendido a la perfección cuál era su papel en el combinado nacional: «He peleado mi sitio, he cambiado mi rol del Valencia a la selección pero lo he aceptado muy bien. Los minutos que me ha dado Lucas los he aprovechado mucho y en esos momentos he ayudado al equipo». Con la tranquilidad del trabajo bien hecho, la alero taronja mostraba su alegría, pese al cansancio: «Cada vez me van viniendo más sentimientos porque en ese momento no lo piensas, pero las horas van pasando y todavía estoy más contenta, más feliz de lo que ha hecho toda la selección y de lo bien que ha trabajado el equipo en la concentración. Tuvimos una cena de despedida y hoy ya por fin en Valencia a descansar, lo necesito».

Pina admitió que quiere desconectar unos días, pero sin perder de vista el próximo año: «Necesito descansar un poco pero, por supuesto, pronto nos pondremos a recuperar la forma para la temporada que viene». Aunque no se ha fijado ninguna meta concreta, quiso hablar de los objetivos del Valencia Basket para el siguiente curso: «Imagino que con los cambios que ha hecho el club, la idea es mantener la competitividad que hemos tenido en la liga regular y a ver qué pasa con Europa. Si puede ser, dar un pasito más, pero ya te digo es una competición difícil, los equipos se han reforzado y tendremos que ir poco a poco». María Pina también agradeció a los medios y a la afición su apoyo: «No ha sido solo al ganar, sino que la gente ha apostado mucho por nosotras».