El Real Madrid amenaza con marcharse de la ACB Randolph golpea a Singleton, en una acción de la final de Copa donde no se señaló falta. / acbphoto El Valencia Basket, que denunció a los blancos por alineación indebida de Slaughter en 2015, siguió con indignación la protesta madrileña La tensión tras la final de Copa se prolongó hasta la madrugada JUAN CARLOS VILLENA Lunes, 18 febrero 2019, 23:59

«¡Era campo atrás, era campo atrás!...». El famoso estribillo, que ya forma parte del imaginario colectivo de las aficiones del baloncesto tras no señalarse la jugada donde Sergio Llull pisó en campo contrario decidiendo los cuartos de final de la Copa de 2017 contra el MoraBanc, fue cantado a pleno pulmón por los jugadores del Real Madrid tras ganar la final de esa edición al Valencia Basket (97-95). Esa escena elevó la tensión en el vestuario taronja, donde se escuchó a la perfección la 'ocurrencia' y crecía al mismo tiempo la indignación tras la falta antideportiva no señalada de Taylor a Dubljevic en los segundos finales con 95-91. Conviene recordar ese precedente para explicar el sentimiento de estupor con el que la entidad de la Fonteta siguió todo lo acontecido el domingo por la noche en el WiZinc Center.

Si algo quedó claro ayer es que el 93-94 con el que el Barça Lassa selló el título de la Copa 2019 frente al Real Madrid ya se ha convertido en un serial, algo que no sorprende teniendo en cuenta la polémica que siempre suscitan los duelos entre los dos clubes de fútbol que tienen sección de baloncesto. Tras la explosión de Felipe Reyes, el capitán blanco, que irrumpió en la zona mixta al grito de «¡Vaya puto robo!», el responsable de la sección, Juan Carlos Sánchez, compartió la rueda de prensa de Pablo Laso, una postal sin precedentes en una final de Copa del Rey, para exigir a la ACB una rectificación por lo ocurrido en esa última jugada, donde los árbitros estimaron tapón ilegal de Randolph sobre Tomic. En el contexto de la jugada, unos segundos antes habían pasado por alto una falta antideportiva, rozando la descalificante, del propio Randolph sobre Singleton. El clima de tensión subió cuando, rozando la madrugada, se propagó la noticia de que el Real Madrid se planteaba consultar a sus socios la opción de marcharse de la ACB. Algo, por otra parte, absurdo puesto que el Artículo 5.3 del reglamento de la Euroliga para los equipos con Licencia A determina que deben «participar en la competición doméstica». Paco Monjas, el director de arbitraje de la Liga, no abandonó el Palacio de los Deportes hasta la una.

La Liga Endesa aguantó ayer el pulso de la entidad de Florentino Pérez y no emitió ningún comunicado reconociendo sólo un error en la última jugada. La única reacción de la Liga fueron unas declaraciones oficiales de su presidente, Antonio Martín, que habló en plural de los errores, no es singular: «Es evidente que han existido varios errores arbitrales graves al final del partido. Por primera vez hemos puesto a disposición de todo el mundo la imagen del Instant Replay, toda la actuación en referencia a la jugada es pública y los aficionados han podido ver en directo lo que han revisado y la decisión que han tomado los árbitros. Por otro lado, también ha habido acciones que por reglamento no se pueden revisar y en las que no debería caber el error». Acto seguido, la Asociación de Árbitros también reconoció la existencia de «errores graves» en el final del partido. También en plural.

El Valencia Basket optó ayer por guardar silencio aunque, tal y como pudo confirmar esta redacción, hay mucha rabia contenida. Tras la final de Copa de 2017, la entidad de Juan Roig decidió no hacer una queja pública por respetar al equipo ganador, el que siempre tiene que ser protagonista después de levantar un título. El Real Madrid celebró el trofeo conquistado en Vitoria y los valencianos, antes de abandonar la ciudad vasca, avisaron a la Liga de que iban a cursar una queja formal por lo sucedido con el arbitraje. Como también había ocurrido tres semanas antes de la Copa tras el partido de la Liga Regular disputado en el WiZinc, al entender que las quejas de Laso en el micrófono de Movistar al descanso condicionaron el tercer cuarto, que terminó 26-8.

El episodio más desagradable, y escandaloso, entre el Valencia Basket y el Real Madrid ocurrió el 9 de junio de 2015, en el tercer partido de la semifinal de la ACB que terminó 100-103. En el acta de aquella noche no estaba Slaughter y sí Doncic. Pablo Laso firmó el documento, dando validez al mismo, y al entrar el americano antes del descanso la mesa y los colegiados, Martín Bertrán era el colegiado principal, detectaron el error. Ese acta se modificó al descanso, algo no permitido por el reglamento, y Carles Duran, entonces técnico del Valencia Basket, no la firmó, con lo que la grafía que aparecía en ese documento manipulado no correspondía al catalán. La entidad taronja denunció la alineación indebida a la ACB, que dio la razón al Real Madrid, y a la FEB, que también tumbó el recurso, con lo que inició un proceso judicial.