BALONCESTO Ponsarnau: «Este año la Cremà comienza en la Fonteta con la Eurocup» Las jugadoras del Valencia Basket, con la fallera mayor. / m. a. polo El técnico del Valencia Basket cierra el debate con Sergi García, que afirmó sentirse apartado: «No viajó a Lituania para poder entrenar bien» JUAN CARLOS VILLENA Viernes, 15 marzo 2019, 01:20

valencia. La plantilla del Valencia Basket femenino, y una representación de la masculina, presenció ayer la mascletà desde el balcón del Ayuntamiento, donde las jugadoras de Rubén Burgos no dudaron en hacerse un selfie con la fallera mayor, Marina Civera. En todos los corrillos lo más comentado fue el horario del primer partido de la semifinal de la Eurocup contra el Unics Kazán, puesto que la Euroliga accedió a adelantarlo de las 20:45 a las 18:30. «Este año la Cremà comienza en la Fonteta con las semifinales de la Eurocup», sentenció con rotundidad Jaume Ponsarnau a LAS PROVINCIAS, puesto que la fecha era inamovible: «No hemos buscado que se juegue ese día pero ya que es uno especial para los valencianos queremos que el partido también lo sea. En una eliminatoria a tres el primer partido marca muchas cosas. Jugar en casa es una virtud y no una presión. En la Fonteta hemos desarrollado nuestro mejor baloncesto». El segundo partido se jugará en Kazán el viernes 22 de marzo a las 17 horas y en caso de ser necesario un tercero se disputaría en la Fonteta el miércoles 27 de marzo a las 20.45.

El técnico catalán ponderó el poderío del Unics, al que consideró el rival de más nivel que queda en la competición: «Es la plantilla probablemente más fuerte de la Eurocup, con mucho talento y jugadores capaces de inventar sus puntos. Va a requerir el máximo de nosotros y tenemos que agarrarnos a nuestro valor de equipo. Tenemos factores para subir nuestro nivel». Con respecto a Diot, aún no está decidido que pueda jugar mañana a Fuenlabrada «porque podría llegar pero tenemos que tener paciencia porque hay muchos jugadores, quizá tendremos que esperar una semana más» y tendió la mano a Sergi García, que declaró haberse sentido «apartado»: «La mejor manera para que un jugador que no tiene minutos se mantenga en forma es entrenar. En la dinámica de desplazamientos no se entrena bien y por eso no viajó a Lituania, para poder entrenar bien. Para que pudiera ayudar al máximo contra el Murcia necesitaba quedarse».