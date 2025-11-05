Novena derrota consecutiva del Valencia Basket femenino frente al Fenerbahçe (71-49)

Nueve derrotas consecutivas y ninguna victoria... este es el balance del Valencia Basket femenino frente al Fenerbahçe desde que existen registros. Este partido no fue ... igual a los anteriores: las dirigidas por Rubén Burgos habían estado muy cerca de cortar la mala racha en el último encuentro. Uno muy ajustado que llevaron a la prórroga y que perdieron por la mínima en casa (72-75). Claramente, resultó en un espejismo ya que desde el primer cuarto la ilusión —si la hubo— se esfumó con un duro parcial de 20-9 a favor de las locales.

No hicieron falta ni cinco minutos para leer la dinámica del partido: la imprecisión de las valencianas frente a la efectividad de las primeras de grupo. Los lanzamientos no encontraban la canasta; en cualquier caso el aro o el tablero, que repelieron la mayoría de intentos. En contraposición, el equipo de Estambul fue letal y, en especial, su dupla belga: Allemand-Meesseman.

La privilegiada mente de Julie Allemand le permitió tomar la batuta y dirigir desde primera línea a las suyas. Mientras que Emma Meesseman, como ala-pívot, encontró los espacios para recibir los pases milimétricos de su compatriota y anotar un total de 14 puntos. Por su parte, el Valencia solo mostró dos aspectos (ambos negativos): impresición y desconcierto.

Con la condena del primer cuarto (20-9), las taronja tuvieron un segundo período muy parejo con un final que lo certifica (15-15). A destacar, la mejoría defensiva del equipo tras la breve charla técnica de Burgos. En líneas generales, mostraron mayor compromiso para bajar a defender, especialmente en la pintura.

Tras el descanso, la mejoría del segundo cuarto no se vio reflejada. Más bien, el Valencia perdió energía y se debilitó en la creación de juego. Más allá de Elena Buenavida, quien intentó poner orden al caos, la precipitación siguió marcando el tempo de allí en adelante.

Como era predecible con la fanaticada turca, la prematura celebración de la victoria comenzó en el último cuarto. Un Valencia Basket completamente perdido se rindió ante los continuos triples de McBride, la máxima anotadora del encuentro (16 puntos).

Con este resultado, el equipo valenciano está clasificado para la segunda ronda, pero las sensaciones son agridulces. Un conjunto capaz de demostrar calidad técnica, pero que ante partidos de alto desgaste físico no domina el tiempo. Justo él... el tiempo es el que dará la respuesta de lo que es capaz de lograr esta plantilla.