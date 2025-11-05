Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Kayla Alexander intenta una canasta durante el encuentro FIBA

Novena derrota consecutiva del Valencia Basket femenino frente al Fenerbahçe (71-49)

Las taronja sufren la efectividad del equipo turco que se afianza en la primera posición del grupo C

Gabriel Strazzeri

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:31

Nueve derrotas consecutivas y ninguna victoria... este es el balance del Valencia Basket femenino frente al Fenerbahçe desde que existen registros. Este partido no fue ... igual a los anteriores: las dirigidas por Rubén Burgos habían estado muy cerca de cortar la mala racha en el último encuentro. Uno muy ajustado que llevaron a la prórroga y que perdieron por la mínima en casa (72-75). Claramente, resultó en un espejismo ya que desde el primer cuarto la ilusión —si la hubo— se esfumó con un duro parcial de 20-9 a favor de las locales.

