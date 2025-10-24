La NBA llega a Prime Video con tres partidos televisados este fin de semana: horarios y calendario de retransmisiones El primer partido que se verá será el que jueguen New York Knicks vs Boston Celtics

Nacho Ortega Valencia Viernes, 24 de octubre 2025, 14:10 | Actualizado 14:24h. Comenta Compartir

El sábado 25 de octubre a la 01:30h (hora peninsular en España), Prime Video televisará en directo el primer partido de la NBA en la plataforma a la que tienen acceso millones de personas en España por ser clientes de Amazon Prime.

El primer partido que se verá será el que jueguen New York Knicks vs Boston Celtics, pero no será el único, ya que a continuación habrá un LA Lakers vs Minnesota Timberwolves (4.30 horas) y el domingo por la tarde culminará el fin de semana con el San Antonio Spurs vs Brooklyn Nets.

El equipo de comentaristas para este primer fin de semana de acción estará compuesto por Lalo Alzueta, Andrés Monje, Marc Mundet y Sergio Rabinal, con unas retransmisiones amenizadas con elementos innovadores, como la Rapid Recap, estadísticas integradas y el Multi-View, para no perder detalle de ningún partido.

Calendario de partidos

En el primer partido se podrá ver en acción al español Hugo González, que milita en los Celtics de Tatum o White, mientras que en el segundo partido entrarán en acción Luka Doncic y LeBron James. El domingo 26 de octubre se darán cita, en el primer partido de esta temporada en horario europeo, los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama y los Brooklyn Nets entrenador por el español Jordi Fernández.

Los horarios del fin de semana inaugural de la NBA en Prime son:

• Sábado 25 de octubre a la 01:30h: New York Knicks vs Boston Celtics.

• Sábado 25 de octubre a las 04:00h: Los Ángeles Lakers vs Minnesota Timberwolves.

• Domingo 26 de octubre a las 19:00h: San Antonio Spurs vs Brooklyn Nets.

Puedes consultar el calendario completo de partidos que va a emitir Prime Video en España esta temporada.

Retransmisión innovadora

La Rapid Recab utiliza inteligencia artificial para recopilar los momentos más impactantes del partido y, una vez finalizado el resumen, realiza una transición fluida a la acción en directo. Se puede acceder a esta función antes de unirse a la retransmisión en directo.

Con el Integrated Stats los aficionados pueden profundizar en estadísticas en tiempo real para tener un foco más analítico de los partidos. Con esta función conocerán los números de todos los jugadores y el rendimiento de los equipos.

El Multi-View permite a los aficionados personalizar su experiencia de visualización viendo hasta cuatro partidos simultáneamente en una sola pantalla. Además, pueden elegir qué partido ver en «Focus View» y qué audio escuchar. Esta opción, sin embargo, solo está disponible en el NBA League Pass.

NBA League Pass

Los aficionados de España pueden complementar los partidos incluidos en la membresía Prime con una suscripción adicional por 15,99 € al mes, que permite ver todos los partidos de la temporada en directo y bajo demanda. De esta forma, los seguidores del baloncesto tendrán acceso a cualquier encuentro de la campaña 2025-2026, combinando la emisión exclusiva de la NBA en Prime con la oferta total del League Pass.

Temas

NBA

Amazon