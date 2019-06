Vídeo: Kevin Durant se lesiona el tendón de Aquiles y ensombrece la victoria de los Warriors en Toronto Kevin Durant, en el momento de la lesión. / Efe La estrella de Golden State regresaba en el partido más importante del año tras otra lesión y se perderá lo que queda de final de la NBA EFE TORONTO Martes, 11 junio 2019, 08:54

El estelar alero de los Golden State Warriors Kevin Durant sufrió una lesión en el tendón de Aquiles este lunes durante la victoria 106-105 de su equipo frente a los Toronto Raptors en el quinto juego de la Final de la NBA.

El jugador hacía su regreso a la cancha tras casi un mes de baja por una lesión en la pantorrilla.

La lesión de Kevin Durant.



«No puedo mentir, siento un dolor profundo en mi alma pero ver a mis hermanos conseguir esta victoria ha sido como beber un trago de tequila, me dio vida», publicó «KD» en su cuenta de Instagram.

Durant, que se marchó con 11 puntos en sus 11 minutos en cancha, se desplomó al principio del segundo cuarto y abandonó el Scotiabank Arena antes de acabar el encuentro en muletas y con una bota protectora.

«Kevin tiene una lesión en el tendón de Aquiles. No sabemos la extensión de la misma. Se le hará una resonancia mañana», confirmó con lágrimas en los ojos el mánager general del equipo, Bob Myers.

«No creo que haya que culpar a nadie pero sé cómo es este mundo y si hay que culpar a alguien, que sea a mí. Kevin Durant ama jugar al básquetbol. Es una de las personas más incomprendidas (que hay). Es un gran compañero, una gran persona y no es justo. Me siento afortunado de conocerle. No tengo información de lo que tiene hasta que le hagamos la resonancia pero la gente que trabaja con él son buena gente», agregó.

Los Warriors se hicieron con la victoria 106-105 y continúan con vida en la eliminatoria en busca de su cuarto anillo en los últimos cinco años.

«Una victoria increíble y una pérdida horrible al mismo tiempo», resumió por su parte su técnico Steve Kerr tras el encuentro.

«Lo vamos a echar de menos», dijo de su lado Klay Thompson.

El alero, máximo anotador de Golden State en playoffs con 34,2 puntos por encuentro, se lesionó el pasado 8 de mayo durante el quinto partido de las semifinales de la Conferencia Oeste frente a los Houston Rockets y se perdió la final de su zona ante los Portland Trail Blazers, a los que los Warriors barrieron 4-0.

«La vida es más importante (que el básquetbol)... Nadie debería pasar por algo así», apuntó su compañero Stephen Curry.

«En esta liga todos somos hermanos. Al final del día, todos lo somos... y nunca quieres ver a un competidor como él caído», sentenció el base de los Raptors Kyle Lowry.