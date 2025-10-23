Escándalo en la NBA: un jugador y un entrenador campeón detenidos por el FBI por apuestas ilegales La competición vuelve a verse salpicada por este asunto tras suspender a Jontay Porter, de los Toronto Raptors, de por vida

Nuevo escándalo en la NBA en relación con el juego y las apuestas. La competición inauguró la temporada 25/26 el martes y este jueves ha estallado un bomba mediática que puede causar serios problemas de imagen al organismo dirigido por Adam Silver. El entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, ha sido arrestado en el marco de una investigación sobre apuestas ilegales, tal y como han apuntado varios medios estadounidenses. ABC ha informado que la detención del que fuera campeón de la NBA en 2004 como jugador de los Pistons está relacionada con una operación ilegal de póker vinculada a la mafia.

También se ha desvelado la detención del escolta de los Miami Heat Terry Rozier. En su caso se trataría de apuestas relacionadas con la competición, según informaron las cadenas de televisión ABC y CBS. Los hechos se remontan dos años atrás. Antes de un partido entre los Charlotte Hornets y los New Orleans Pelicans el 23 de marzo de 2023 se detectó un aumento inusual de apuestas, entre ellas 30 realizadas en 46 minutos por parte de un apostador profesional por un total de 13.759 dólares.

Esas apuestas trataban sobre los puntos, rebotes y asistencias de Rozier (entonces en Charlotte), que jugó solo 10 minutos antes de abandonar el partido, alegando una lesión en el pie. Esas apuestas, en concreto, venían a pronosticar que Rozier iba a hacer unos datos bastante bajos.

El director del FBI Kash Patel ha comparecido ante los medios y ha dejado una contundente declaración a cerca del caso: «Es muy sencillo. Si participas en la industria legal del juego, no tienes de qué preocuparte. Si participas en una conducta ilegal, tienes todo de qué preocuparte, y este caso lo demuestra».

Más casos de presuntas apuestas ilegales

Este no es el único caso que ha salpicado a la mejor liga del mundo en los últimos meses. ESPN ha confirmado que la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York comenzó a investigar a Malik Beasley el pasado mes de junio con la colaboración de la NBA. Este escolta militaba en los Detroit Pistons, pero los hechos que estaban bajo sospecha correspondía a la temporada 23/24 cuando jugaba para los Milwaukee Bucks. Finalmente, no pudieron demostras nada.

Con quien sí fueron muy duros fue con Jontay Porter, de los Toronto Raptors. Este jugador, hermano de Michael Porter Jr., fue suspendido de por vida de la liga el año pasado por estar involucrado en un escándalo de apuestas.

