María Pina: «La selección no se cansa de ganar» María Pina en su llegada al aeropuerto de Valencia. / Juan José Monzó La alero del Valencia Basket ya está en casa tras ganar el oro en el Eurobasket MANUEL MORERA Valencia Martes, 9 julio 2019, 13:32

La jugadora del Valencia Basket María Pina llegaba esta mañana a casa acompañada de su medalla de oro en el Eurobasket de Belgrado. La valenciana se ha mostrado orgullosa por el título conseguido, pero ha querido destacar el deseo de conseguir el triunfo de sus compañeras: «La selección no se cansa de ganar, es increíble la ambición y el compromiso que tienen todas las jugadoras, las que más tiempo llevan, las nuevas que hemos venido. Ahora a descansar y a pensar en Tokio».

La alero de 31 años ha admitido que la temporada ha sido mucho más exitosa de lo que podía pensar hace un año: «Para nada me imaginaba esto a nivel personal y resultados del club. Estar con la selección, participar y ganar el oro. Ha sido todo un extra». Aunque no ha sido una de las jugadoras con más minutos, ha remarcado cómo ha aceptado su papel en la selección: «He peleado mi sitio, he cambiado mi rol del Valencia a la selección pero lo he aceptado muy bien. Los minutos que me ha dado Lucas los he aprovechado mucho y en esos momentos he ayudado al equipo».

Pina admite que quiere desconectar unos días, pero sin perder de vista la próxima temporada: «Necesito descansar un poco pero, por supuesto, pronto nos pondremos a recuperar la forma para la temporada que viene». Aunque no se ha fijado ninguna meta concreta, la reciente campeona ha querido acordarse de los objetivos del Valencia Basket para la próxima temporada: «Imagino que con los cambios que ha hecho el club, la idea es mantener la competitividad que hemos tenido en la liga regular y a ver qué pasa con Europa. Si puede ser dar un pasito más, pero ya te digo es una competición difícil, los equipos se han reforzado y tendremos que ir poco a poco».