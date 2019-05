BALONCESTO Lizarazu seguirá como taronja tras su lesión EFE. Miércoles, 15 mayo 2019, 00:31

El Valencia Basket anunció ayer la renovación para la próxima temporada de la base Marina Lizarazu, que fichó por el club el pasado verano pero que no ha podido jugar en toda la campaña por una lesión. Se rompió el ligamentos cruzado de la rodilla derecha en uno de los primeros entrenamientos de la pretemporada y una complicada rehabilitación ha impedido que haya podido debutar. «Este año no he podido disfrutar con vosotros, por eso es una alegría continuar en Valencia Basket», señaló.