Juan Antonio Orenga no descarta a China en la pelea por las medallas El exseleccionadoror de baloncesto señala a Quino Colom como uno de los mejores de España, a la que ve como una de las favoritas EFE Miércoles, 14 agosto 2019, 00:11

pekín. El exseleccionador de baloncesto Juan Antonio Orenga advirtió del potencial de China en el Mundial, donde ejerce como entrenador: «Yo creo que van a hacer un buen torneo. No sé si estarán en la lucha por las medallas. Igual sí, igual entran en semifinales».

«Es una selección que puede entrar ahí. Imagínate una semifinal jugando con China en su casa», avisó el español. Orenga no olvidó las dificultades que se encontró España en 2008 contra los asiáticos: «En el último cuarto íbamos perdiendo por 15, creo. Al final conseguimos empatar, llegamos a la prórroga y salimos adelante, pero estuvimos a punto de que China nos diera una sorpresa. En su casa, con todo el campo lleno y gritando '¡Zhongguo!' (¡China!), era complicado».

El exseleccionador, pese a que reconoció que el combinado español cuenta con bajas importantes, destacó al ex taronja Oriola y al nuevo fichaje del Valencia Basket Quino Colom como dos de los jugadores más importantes: «Son fundamentales en el equipo. Quino Colom no habría entrado si no se hubiera jugado con el sistema de ventanas clasificatorias sin los jugadores NBA. A Quino lo tuve yo en selecciones inferiores y siempre ha estado ahí. Pero si delante de ti tienes a Ricky, a 'Chacho' (Sergio Rodríguez), a (Sergio) Llull... no tienes espacio para poder entrar».

Estados Unidos, aunque llega con un equipo menos potente que en otras citas, volverá a ser la gran favorita, pero no se olvida de España y Serbia en la pelea por las medallas: «No sé cómo va el cuadro, no sé si se cruzan antes o después, pero son los que veo más sólidos. Pero seguro que hay otras opciones. Dependerá mucho de otros factores».