BALONCESTO Guillem Vives: «Es importante que el equipo reconozca los errores» Rafa Martínez y Diot regresan al grupo y el base destaca la vuelta del capitán a la pista: «Sabemos el carácter que impone y lo trascendente que es» JUAN CARLOS VILLENA Martes, 13 noviembre 2018, 00:01

valencia. Rafa Martínez y Antoine Diot comenzaron ayer su paulatino regreso al Valencia Basket. Por la mañana con un entrenamiento específico y por la tarde, tras la sesión de vídeo para preparar el partido de mañana ante el Turk Telekom, con la parte de la sesión que estaba pautada. Como ya anunció el técnico Jaume Ponsarnau el pasado viernes, la carga de trabajo principal la realizarán con el equipo EBA hasta que tengan el tono suficiente para estar al nivel de sus compañeros. El doble viaje a Tenerife y Belgrado será clave para su regreso.

Antes de todo eso, los taronja vuelven mañana a la Eurocup con el objetivo de encarrilar el pase al Last 32 de la competición y estar atentos a un tropiezo del ASVEL que les permita recuperar el liderato. La victoria del sábado ante el Manresa fue balsámica para rebajar el clima de tensión en el ambiente. «Necesitábamos la victoria», así de claro lo reconoció Guillem Vives a LAS PROVINCIAS, que también defendió la autocrítica como base para mejorar el nivel de baloncesto que han mostrado los taronja en el arranque de la temporada: «En la vida hay que estar siempre aprendiendo y el baloncesto no es una excepción. Es importante que el equipo reconozca los errores, sepa lo que está haciendo mal y seamos conscientes de las cosas que hacemos mal. Eso es lo que hará que potenciemos los detalles que hacemos bien y corregir los que están mal. Como hemos hecho siempre en todos los años que llevo aquí. Lo importante es llegar a final de temporada lo mejor posible».

La mejor forma de disipar los nervios en la Fonteta, visibles para algunos pesos pesados del vestuario cuando el Manresa recortó el sábado la renta del Valencia Basket de 23 a 5 en el último cuarto, es seguir ganando partidos. Vives, además, prefirió comparar con el pasado para poner el foco en que las cosas no están tan mal como para comenzar a 'quemar la falla': «Personalmente no noté nada extraño en el ambiente durante el partido. La única vez que sí que noté ese nerviosismo fue durante mi primer año en Valencia y eso me queda muy lejos, para volver a escuchar la Fonteta como en aquel momento. Estamos trabajando duro y sacando adelante el equipo». Al respecto, siempre es bueno tener presente que los primeros que sufren una semana fuera de casa con dos derrotas es el propio equipo. «No nos gusta perder de la forma que perdimos en Vitoria o en Lyon donde nos dejamos el liderato de la Eurocup. Todos queremos jugar bien y ganar. Estamos trabajando bien», sentenció el base.

El regreso de Rafa Martínez a buen seguro que ayudará al aspecto anímico del grupo. «Cada vez que se recupera un jugador es muy importante», declaró Vives, que ponderó lo que significa la vuelta del catalán: «Es importante tener al capitán en pista, sabemos el carácter que impone y lo trascendente que es».