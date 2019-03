EN FEMENINO | LORENA SEGURA, JUGADORA DE BALONCESTO «El femenino es igual de válido que el masculino» Lorena Segura, durante su debut con el primer equipo del Valencia Basket. / isaac ferrera «Es un sueño hecho realidad», dice la primera mujer inscrita en el Mur dels Somnis de L'Alqueria del Valencia Basket ALBERTO MARTÍNEZ * ALBERTO.MARTINEZ@LASPROVINCIAS.ES Lunes, 1 abril 2019, 00:08

Esta tarde, en L'Alqueria del Basket, el nombre de Lorena Segura quedará grabado en la historia taronja. Pasará a estar inscrito en el Mur del Somnis, que reconoce a aquellos jugadores que debutan en la máxima categoría del baloncesto español tras pasar por las categorías de formación del Valencia Basket. Hasta ahora sólo había hombres. Pero el pasado día 23 tuvo lugar un hito, ya que la joven base se estrenó en la Liga Dia durante el partido contra el RPK Araski. La grada se fundió en una ovación. La de Godella, a sus 18 años, se convirtió en la primera mujer de la cantera en alcanzar la élite. En el acto oficial de hoy, abrirá la lista femenina.

-¿Cómo vivió su debut?

-Para mí ha sido un momento muy especial. Un sueño que se ha hecho realidad. Estoy muy agradecida por que me hayan dado esta oportunidad y que todo el trabajo que he venido haciendo haya tenido su recompensa.

-Hoy pasará a estar inscrito su nombre en el Mur dels Somnis. ¿Siente que ha hecho historia?

-Me hace mucha ilusión. El Valencia Basket femenino es un club relativamente nuevo. Entonces voy a tener la suerte de ser la primera chica inscrita en este muro. Ojalá sea el principio de una larga lista y que muchas jugadoras de la cantera puedan hacer como yo y jugar en el Valencia Basket.

-¿Cuándo aterrizó en la escuela del Valencia Basket?

-Estaba en la cantera del Ros Casares, que es el club que hereda el Valencia Basket. Empecé a formar parte del Valencia Basket en cadete.

-Saltó a la pista cuando quedaban 56 segundos para que terminara el segundo cuarto. ¿Cómo fue?

-Cuando quedaban un par de minutos y veía que íbamos tan arriba en el marcador me empecé a hacer la idea de que igual podía ser el momento. Pero pasaba el tiempo y no me sacaban, entonces me relajé. Cuando ya quedaban pocos segundos, el entrenador -Rubén Burgos- me dijo: «Lorena, cambio». En ese momento me puse muy nerviosa. Tuve la suerte de que, al poco de entrar, pidieron un tiempo muerto. Luego me relajé bastante.

-Usted alterna el Claret, que compite en Liga Femenina 2, con el Valencia Basket.

-Sí. Era el cuarto o el quinto partido en el que iba convocada con el Valencia Basket. Este ya pensaba que podía ser porque acababa de jugar con el Claret y me hicieron ir directa al partido. Pensé: «Si hay tanta necesidad de que vaya, a lo mejor es porque quieren que juegue». Jugué a las 17 horas con el Claret y a las 19 entraba en la Fonteta. Y el partido empezaba a las 19:15. Llegué tarde al calentamiento.

-¿Qué le dijeron sus compañeras?

-La primera que me dijo algo después del partido fue Irene Garí, que comentó: «¡Venga, la primera mujer en el Mur del Somnis!». Cuando entré en el vestuario, Anna Gómez me dijo que en el próximo entrenamiento tenía que llevar pastelitos y que a partir de ahora iba a ser tradición con las jugadoras que debutasen. Lo he cumplido.

-¿Su familia acudió al pabellón?

-Siempre que me han convocado, han estado ahí mis padres y mis hermanos. Mis abuelos también vinieron a verlo. Y muchas amigas también. Mis padres están súper orgullosos y súper contentos. Mis hermanos pequeños, cuando acabó el partido, bajaron a la pista a pedirme autógrafos. Querían que les firmase para luego llevarlo al cole.

-¿Quiénes son sus referentes?

-En el equipo tengo un referente claro, Anna Gómez. Me parece ahora mismo una de las bases de mejor nivel en España y el mundo. Me fijo mucho en ella. Y fuera del equipo me gusta mucho Queralt Casas.

-¿Cómo lleva la alternancia con el Claret?

-Es complicado ir de un lado a otro, pero ha sido una muy buena decisión. Puedo estar jugando minutos y cogiendo experiencia en Liga 2. Y además, con la suerte de poder estar con el primer equipo del Valencia Basket entrenando al lado de jugadoras como Anna Gómez. Es una oportunidad increíble.

-El pasado verano obtuvo la plata en el Europeo sub-18 y era la única valenciana. ¿Satisfecha?

-Es mi mayor logro por ahora. A principios de la temporada pasada, no me esperaba para nada estar en la selección y fue un premio para mí. No ha habido otra convocatoria. Sería en mayo o junio, porque en julio hay Mundial sub-19 en Tailandia. Es difícil, pero ojalá pueda estar ahí. Es mi objetivo.

-En el cuerpo técnico de la sub-18 estaba Anna Montañana.

-Era la segunda entrenadora. La tenía como un apoyo siempre. Al ser las dos valencianas y al haber entrenado ya con ella anteriormente, había más confianza.

-Ella vivió la época dorada del Ros Casares. ¿Han hablado sobre aquellos años gloriosos del baloncesto femenino valenciano?

-Me cogió muy pequeña. El Valencia Basket está intentando volver a ese nivel. Lo está haciendo muy bien y, si sigue en esta línea, yo creo que se puede llegar a ese nivel en unos años. Están apostando muchísimo por la sección femenina para igualarla a la masculina.

-¿Qué le parece L'Alqueria?

-Es una pasada. Las instalaciones son increíbles. Sólo ha pasado un año y ya se está notando. Es un proyecto muy bueno. El Valencia Basket como cantera ya está consiguiendo resultados y va a ir a más durante los próximos años.

-¿Cómo valora la situación del baloncesto femenino en España?

-Ahora mismo aún nos queda para llegar al nivel masculino, pero está creciendo mucho. Y en Valencia está creciendo muchísimo gracias al proyecto del Valencia Basket. Ojalá siga así, porque se está viendo que si se le pone la misma atención que al masculino los partidos son igual de emocionantes. El baloncesto femenino es igual de válido que el masculino.

-¿Cuáles son sus aspiraciones como jugadora de baloncesto?

-Estoy compaginándolo con los estudios. Estoy estudiando primero de Medicina. Mi plan ahora es compaginarlo pero centrarme más en el baloncesto y llegar hasta donde pueda llegar. Y cuando decida dejármelo, tener la carrera de Medicina. Hace tres años me rompí el ligamento cruzado y a raíz de eso me gustó mucho la traumatología. Me gustaría hacer una especialidad relacionada con el deporte.