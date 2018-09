Baloncesto España saca el orgullo y se lleva el torneo de Valencia Tamara Abalde espera superar el primer corte de Mondelo, que no llegará hasta que se disputen los primeros partidos en Cáceres JUAN CARLOS VILLENA Valencia Domingo, 2 septiembre 2018, 00:01

España y Francia se tienen ganas. Muchas. Las dos finales perdidas por las francesas frente a las españolas en los Eurobasket de 2013, en territorio galo, y 2017 aún escuecen. Cada vez que se cruzan en una pista, aunque sea en un torneo preparatorio y con bajas sensibles en ambos bandos, acaban saltando chispas. Ayer no iba ser menos. Tras un inicio muy tibio el duelo se calentó desde mitad del tercer cuarto. Territorio español. Francia lo sabía, para su desesperación. Un triple de Laia Palau a tres minutos del final (61-50) fue la puntilla para un triunfo de gala de España en el torneo de Valencia, con varias de sus estrellas viendo el partido desde el banquillo. Sobresaliente.

65 ESPAÑA España: Palau (8), Arrojo (3), Xargay (21), Gil (-), Nicholls (2) -cinco titular- Ouviña (16), Araujo (3), Rodríguez (2), Abalde (1), Casas (9), Conde (-) y Sánchez (-). 54 FRANCIA Francia: Bernies (2), Miyem (8), Johannes (12), Ayayi (9), Gruda (13) -cinco titular- Míchel (8), Chartereau (2), Badiene (-), Berkani (-), Duchet (-) y Kamba (-). Parciales: 12-9, 12-14 (24-23), 19-21 (43-44) y 22-10 (65-54). incidencias: 4.800 espectadores

Para el equipo de Mondelo, el stage de dos semanas en L'Alqueria ha servido para ir creciendo en la preparación de un Mundial que comenzará para sus intereses el 22 de septiembre frente a Japón. El gran rendimiento de la segunda unidad han provocado que Mondelo cambie de plan y no realice ningún descarte hasta la disputa el próximo fin de semana del torneo de Cáceres. Tamara Abalde, pese a no contar con muchos minutos durante en la Fonteta, espera superar el corte. Las dudas físicas en el juego interior pueden jugar a su favor. El seleccionador ya avisó que no descarta viajar a Tenerife con trece jugadoras. El nuevo fichaje taronja apura sus opciones de volver a un gran torneo nueve años después.

La primera parte estuvo marcada por los bajos porcentajes de tiro de ambos equipos, más por el cansancio acumulado en las piernas que por el nivel de intensidad defensiva. A estas alturas de la preparación, disputar dos partidos consecutivos siempre pesan. Entre España y Francia acumularon un 12 de 40 en los tiros de dos. Por parte del equipo de Mondelo, los tres triples maquillaron los dígitos del 24-23 al final del segundo cuarto. Tras el 0-2 inicial, la selección contestó con un parcial de 12-5, gracias al acierto de Ouviña, que permitió liderar el frío primer cuarto (12-9). En segundo, Francia golpeó con un parcial de 2-7 (14-16) pero España, de la mano de Xargay, contestó con un 9-2 (23-18).

El partido se fue calentando durante el tercer cuarto, hasta llegar a su punto de ebullición tras una falta dudosa que hizo explotar a Mondelo con el 41-43. También al público, que no acababa de cogerle el pulso al duelo. Con diez minutos por delante, el 43-44 fue la mejor presentación para un duelo cerrado entre dos enemigos íntimos. El picante le vino bien a España que inició el último parcial con un 6-0 en un y que ya no dejó escapar el triunfo.