España acaricia el Mundial de China Oriola defiende la entrada de Vecvagars. / efe/ Juanjo martín Una canasta de Colom en los últimos segundos asegura el triunfo ante Letonia JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Martes, 18 septiembre 2018, 00:36

España acaricia su clasificación para el Mundial de China de 2019, tras la agónica victoria frente a Letonia por 85-82, que le coloca con un balance de 7-1 en la segunda fase de clasificación. El triunfo parecía asegurado a tres minutos del final con el 79-68 en el marcador pero un parcial de 2-13 de los letones puso contra las cuerdas al conjunto de Scariolo a once segundos del final (81-82). Una genialidad de Quino Colom, el mejor sobre la pista, a siete segundos encarrilló el triunfo, sellado desde el tiro libre. España tiene a tiro certificar su pase al Mundial en la próxima ventana, donde se enfrentará el 29 de noviembre a domicilio ante Turquía y recibirá el 2 de diciembre a Ucrania. La selección dominó todo el encuentro y llegó a tener una máxima ventaja de 18 (60-42) pero no supo evitar el dramático final.

El único convocado por parte del Valencia Basket, Joan Sastre, disputó 10 minutos y 43 segundos, donde aportó 4 puntos con un 2 de 2 en los tiros de campo. El extaronja Pierre Oriola fue el mejor escudero de Colom para asegurar el triunfo. El pívot del Barça dominó el juego interior mientras estuvo en pista y terminó con 15 puntos y 11 de valoración. En el descanso del partido se rindió un emotivo homenaje a Juan Carlos Navarro, que recibió la insignia de oro y brillantes de la FEB a manos de su presidente Jorge Garbajosa. También fueron condecorados por su trayectoria los recién retirados Mumbrú y Albert Miralles.

Pruebas a San Emeterio

Sergi García fue uno de los descartes de Scariolo para recibir a los letones, con lo que el base balear se quedó sin minutos en los dos partidos de la ventana de septiembre. Por su parte, San Emeterio será sometido hoy a una prueba de control para determinar el alcance de sus molestias en la rodilla izquierda con las que terminó el partido del sábado ante el Manresa y que le impidieron disputar el encuentro frente al Gran Canaria en Oviedo.

Quien no llegó a tiempo de recibir la llamada de Scariolo fue Alberto Abalde, lesionado en la espalda cuando el seleccionador realizó la convocatoria. El gallego fue el mejor en el partido ante los grancanarios, con 26 puntos y 37 de valoración, un tope en el Circuito Movistar. Pese a ello, el alero confesó ayer que hubieron detalles de su actuación que no le gustaron: «El récord está muy bien, pero hablando claro la he liado un poco en el último cuarto. He metido a mi equipo en la prórroga, fallando tiros libres, perdiendo un balón, así que hay muchas cosas que mejorar. Nos viene bien, jugando una prórroga, recuperándonos de un mal momento».

Con respecto a su estado físico, tras perderse el inicio de la pretemporada por su dolencia en la espalda, se mostró optimista: «Estoy contento porque empecé un poco más tarde que los compañeros y tenía ganas de meterme rápido. Hay que seguir poniéndose bien físicamente, todos tenemos dolores».