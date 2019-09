Sobre su entorno Sus objetivos Su forma de pitar «Empecé en esto de casualidad, pero el arbitraje engancha mucho» El árbitro Vicente Martínez, junto a la sede de la Federación Valenciana de Baloncesto. / damián torres El colegiado debutante, tercer valenciano en llegar a la Liga Endesa, compagina su trabajo sobre el parqué con la docencia musical Vicente Martínez Árbitro ACB J. GASCÓ / J. PEIRÓ VALENCIA. Martes, 24 septiembre 2019, 00:48

Profesor, músico y árbitro ACB. La localidad valenciana de Alcàsser cuenta con un todoterreno y la Comunidad Valenciana puede presumir de sumar a Fernando Calatrava un colegiado más en la máxima categoría del baloncesto español. Se trata de Vicente Martínez, que visitará esta temporada los mejores parqués del país. Será el tercer valenciano en hacerlo.

-¿Cuáles fueron sus primeros pasos en el mundo del arbitraje?

-Pues empecé arbitrando de casualidad aunque tengo que decir que esto engancha muchísimo. Animo a la gente a que lo pruebe a pesar de que la gran mayoría prefiera jugarlo. No creo en la suerte pero sí creo que con trabajo y sacrificio todo se consigue. No sólo en el baloncesto sino también en la vida en general. Ha habido muchas cosas que he dejado de hacer por el arbitraje, viajes de fin de año por ejemplo.

«Cuando mi madre recibió la noticia, empezó a chillar. Sin embargo, yo estoy muy tranquilo» «En mis charlas digo que hay que tener los pies en el suelo y siempre tratar de disfrutar a corto plazo» «La mejor pitada es la siguiente. Hay que olvidarse del error y seguir centrado en el partido»

-Ha progresado mucho hasta llegar hasta aquí desde que comenzó en categoría zonal...

-Es cierto que he ido ascendiendo de categoría año por año, más o menos. Me designaron para un campeonato Junior y parece que les convencí. Siempre es bonito que te valoren y reconozcan tu trabajo.

-Viendo lo rápido que ha ido escalando categorías era previsible verlo algún día en la élite...

-Bueno, viendo mi trayectoria era factible que algún día, siguiendo de cerca mi trabajo, llegará a ACB. Si en LEB estábamos los 58 mejores árbitros de España, ahora por suerte, en la ACB estamos los 38 mejores.

-¿Cuál fue la reacción de su entorno cuando recibió la noticia de que iba a arbitrar este año en ACB?

-Tengo que decir que mi gente está muy emocionada, no los veo nada nerviosos la verdad, creo que me conocen tanto que confían ciegamente en mí. Saben que lo haré bien. Cuando mi madre se enteró empezó a chillar de alegría, mi hermana también estaba muy emocionada. Por fortuna tengo su apoyo constante y se desplazarán cuando debute. A mí la noticia me pilló volando de vuelta a Valencia, y cuando aterricé, leí el mensaje de un compañero que me decía: «Ahora a disfrutar». Sin embargo yo sigo muy tranquilo o por el momento.

-¿Qué preparación necesita un árbitro de la máxima categoría para afrontar cada partido?

-Para empezar, hay que ser muy fuerte mentalmente. Creo que es fundamental. Detrás de cada encuentro hay muchas horas de trabajo que el aficionado no ve, tanto trabajo físico como mental como de cara al ordenador. Además de entrenar varios días a la semana, reviso mis partidos cuando acaban para así poder mejorar. Un árbitro me dijo una vez que la mejor pitada es siempre la siguiente, hay que olvidarse de los errores y centrarse en el próximo partido.

-¿Qué objetivos se marca para su primera temporada en la Liga ACB?

-Me gusta marcarme siempre objetivos a corto plazo, pensar en el próximo partido y no en la temporada que viene, por ejemplo. Siempre intento disfrutar de lo que hago. No sabes si esto te puede durar hasta los 55 o hasta los 28 años. Lo que me llevo del arbitraje son los amigos, lo digo con mayúsculas. Tener la posibilidad de ir a Cádiz, Zaragoza o cualquier parte de España y poder tener una casa donde te acojan es genial.

-Ahora tendrá una agenda algo más apretada, ¿cree que va a tener tiempo suficiente para compaginar la docencia con el arbitraje?

-En el colegio no me han puesto ningún problema, han sido muy flexibles conmigo. Les expliqué mi situación y me dijeron que podía seguir dando clases de música en primaria. Llevo tiempo pidiéndoles librar los viernes para poder preparar los partidos del fin de semana.

-En las charlas que suele dar en la Federación a los futuros árbitros, ¿qué es lo que les aconseja?

-Siempre les digo que hay que tener los pies en el suelo. Cuanto más te lo creas, más alta y fuerte será la caída. Creo que hay que trabajar con humildad y en silencio, entonces el éxito llegará.

-Ahora que ha llegado a la élite del arbitraje deportivo nacional, ¿qué cualidades considera que debería tener un buen colegiado?

-El ambiente no debe influir en un árbitro. La presión tampoco. Si lo que te ocurre en la pista te supera... A mí el aficionado no me afecta, en un pabellón con seis mil personas y un gran ambiente apenas escuchas lo que se dice desde la grada. Se debe estar concentrado al 200% en el desarrollo del partido.

-Durante estos años en esta profesión, ¿ha tomado a alguien en concreto como referente?

-Siempre ha sido Fernando Calatrava. Tenerlo al lado es algo increíble, hace seis años yo asistía a sus charlas y fíjate como estoy ahora... Está siempre disponible para todo, le llamas a las diez de la noche y te coge el teléfono par ayudarte. Me está ayudando mucho en este nuevo mundo. Los árbitros somos el tercer equipo: está el equipo local, el visitante y el trío arbitral.